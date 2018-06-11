نتائج الصف التاسع 2018 في سوريا.. هنا رابط الاستعلام برقم الأكتتاب والإسم .. نتيجة الإعدادية الشرعية علي رابط الموقع الرسمى لوزارة التربية السورية “قريبا”

متابعة لنتائج الامتحانات فى هذه الآونة الزمنية من السنة الدراسية فى العديد من البلاد العربية, نتابعكم اليوم علي “كابتن نيوز” بآخر مستجدات الاعلان عن نتائج الصف التاسع 2018 فى سوريا دورة شهر مايو, إذ سنتابعكم بموعد اعتماد واعلان النتيجة رسمياً وشرح طريقة استخراج نتئجة الصف التاسع من جميع المحافطات السورية, ونقصد هنا محافظة (السويداء, وحمص,والحسكة, وحلب, والرقة, وسوريا, وطرطوس, ودمشق, وباقي مناطق ومحافظات سوريا), وتوفير رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2018 فى سوريا عبر الموقع الرسمي للوزارة التعليمية السورية.

إذ من المتوقع بأن يتم صدور نتائج التاسع لسوريا 2018 فى خلال الأيام القليلة المقبلة, وفقاً لما ورد من تصريحات لوزارة التربية والتعليم السورية التى أفادت خلالها بأن أعمال التصحيحات لأوراق الإخبتارات قد تم الإنتهاء منها فى جميع المناطق التعليمية بسوريا.

نتائج التاسع الأساسي 2018 في سوريا

إذ قامت وزارةالتربية السورية بالإعلان قبيل أيام بأن أعمال التصحيح لأوراق إمتحانات الطلاب تم البدء فيها علي الفور عقب إنتهاء فترات الإمتحانات الخاصة بالصف التاسع الأساسي بكافة محافظات الدولة السورية, كما أفادت خلال هذه التصريحات بأن نسب النجاح الخاصة بطلاب التاسع الأساسي سيتم الإعلان عنها قريباً, وبعد سيقوم وزير التعليم السوري, الدكتور هوزان الوز, بإعتماد نتائج الصف التاسع 2018 فى سوريا رسمياً, لكي يتمكن جميع أولياء الأمور والطلاب من القيام بالإستعلام عن نتيجة التاسع بسوريا 2018 علي موقع الوزارة التعليمي الرسمي السوري أو معرفتها عبر مدراسهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في سوريا 2018 الآن

وخلال الفترة القادمة الجميع فى إنتظار إعلان نتيجة الصف التاسع الأساسي فى سوريا للعام الدراسي 2018 علي أن يكون الإستعلام عنها بواسطة رقم الاكتتاب عبر الولوج إلي رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي بعدما يتم إعتماد الوزير للنتائج بشكل رسمي, إذ من المتوقع بان تقوم وزارة التعليم السورية بالإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل للصف التاسع بسوريا 2018 وتكريمهم علي النجاح الذي حققوه.

إذ من المتوقع أن تقوم وزارة التربية التعليمية في سوريا بإعتماد نتائج الصف التاسع بسوريا 2018 خلال الساعات القليلة المقبلة,وسيكون علي موقع الوزارة الرسمي, وذلك بعدما أكد وزير التربية والتعليم السوري, الدكتور هزوان الوز, بالتأكيد علي عقد مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد ليعتمد ويعلن نتائج الصف التاسع بسوريا.

وفى خلال هذا اليوم سيتم تحميل نتائج الصف التاسع والإعدادية الشرعية فى سوريا للعام الدراسي 2018 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية بعد إعتماد النتيجة ظهر اليوم رسميا من قبل الوزير.

وبدورنا وكما عودناكم علي صحيفة كابتن نيوز نوفر لجميع أولياء الأمور والطلاب رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2018 عبر الولوج لرابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي من هنا .

موضوعات متعلقة

نتائج التاسع سوريا 2018 بالإسم برقم الاكتتاب