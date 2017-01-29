اليمن الآن

اخبار اليمن اليوم – إعلان الجيش الأمريكي مقتل «قياديين من... تم مقتل العشرات من مسلحي تنظيم القاعدة هذا بالإضافة إلي مدنيين وجندي أمريكي فى دولة اليمن فى ليل السبت - الأحد وكان ذلك فى هجوم قامت قوات النخبة الأمريكية بشنه وهو الأول ضد التنظيم...

اليمن.. نجاح التحالف العربي فى تدمير طائرة من دون طيار... ففى إطار مستجدات اليمنية نجحت قوات التحالف العربي يوم أمس, بتدمير طائرة من دون طيار إيرانية الصنع, فى منطقة شمال المخا, وكان ذلك قبيل إطلاقها من منصة متنقله, التى تقوم بإستهداف قوات الجيش اليمني...

اليمن: انهيار صفوف الميليشيات الإنقلابية غرب محافظة تعز وجرائم واضحه... فقد أفادت مصادر يمنية فى ليل الأربعاء عن مقتل القيادي الميداني الحوثي محمد مطهر حجر, وكان ذلك مع عدد كبير من مرافقيه, فى خلال المعارك التى دارت فى يوم الأربعاء ما بين الجيش اليمني...

اليمن: مباحثات ولد الشيخ مع الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار فقد قام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالإعلان على أنه قام بالبحث فى عدن مع الرئيس اليمني وحكومته قضية التحضير لعمليات وقف إطلاق النار وترتيبات ذهاب اللجنة إلي الأردن, وبعدها الإنتقال إلي دورة...

اليمن اليوم : تصدع جبهات قتال ‏المليشيات وارتفاع حصيلة الاختطافات... في اخر ماتم نشره عن مستجدات اخبار الحرب في اليمن , واستمرار ميليشيات الحوثي بالتصدي لقوات التحالف العربي , على الحدود اليمنيه , فقد استهلت الانباء مساء الخميس 12 يناير 2017 , بتاكيدات جاءت...