مي كساب: الهجوم علي الوفد الفني فى روسيا “مهزلة”

بعد هجوم العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي للوفد الفني الذي قام بالسفر إلي دولة روسيا لدعم لاعبي المنتخب المصري فى مونديال كأس العالم 2018, خرجت الفنانة المصرية, مي كساب, فى تصريح جديد لها, اعربت من خلاله عن استيائها وغضبها الشديد من هذا الهجوم.

إذ نشرت تغريدة علي الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر”, كتبت مي كساب فيها, بأن التعليق الوحيد اللتى تقدر تقوله علي المهازل اللى مالية مواقع التواصل الاجتماعي هي اتقو ربنا شوية اعرفوا دينكم كويس وعيب وحرام انكم تجرحوا فى خلق الله بالشكل دا.

كما أضافت مي, انتقدوا زي ما انتو عاوزين, قولوا كل اللى في نفسكم وعبروا عن رأيكم براحتكم بس اتعلمو آداب الحوار اتعلموا دينكم مش عارفة ازاي اديتم لنفسكم الحق فى اللي انتو بتعملوه ده بجد انا مصدومة ومحبطة, وأختتمت كلامها بالدعاء بالهدايه لهم.