موعد عرض مسلسل شباب البومب 7 الحلقة 9 التاسعة على قناة روتانا خليجية

كما عودنا الفنان فيصل العيسى ورفاقه بالسيطرة على متابعات الشباب السعودي لـ مشاهدة مسلسل شباب البومب 7 الحلقة 9 التاسعة في رمضان 2018 , ككل شهر رمضان يحتل فيه هذا المسلسل الشبابي تريند المشاهدات الاعلى لمسلسلات رمضان في المملكة العربية السعودية , وهو مسلسل تدور احداث حلقاته منفصله كل حلقه على حدة ويبحث كثير من المشاكل الشبابيه الاجتماعيه , التي يتم التركيز فيها على الشاب السعودي وكل المشاكل التي تواجهه سواء كانت في المنزل او الشارع او المسجد او المدرسة او حتى على علاقتهم بالانترنت .

ويتم عرض مشاهدة مسلسل شباب البومب 7 الجزء السابع على محطة روتانا خليجيه , المنفردة بعرضه سنويا , والتي ترعى حقوق انتاجه كل سنه في شهر رمضان .

موعد عرض مسلسل شباب البومب 7

وياتينا موعد مشاهدة مسلسل شباب البومب 7 الحلقة 9 كل يوم على روتانا خليجيه في وقت الافطار , اي عند الساعه الرابعه مساء بتوقيت جرينتش , السابعه مساء بتوقيت الرياض .

ويلعب دور البطولة في هذا المسلسل مجموعة من الشباب , وتشتهر اسمائهم بـ “عامر ” و ” شوكش ” و ” ياسر ” و ” كفتة” وهم شباب يعيشون حياتهم بشكل دائم مع بعضهم البعض بحكم الصداقة القوية التي تربطهم , ويظهر في المسلسل باجزاءه السبعه جميع هؤلاء الشخصيات ومايجري عليهم من مواقف يوميه واحداث عابرة , تتجسد في شخصياتهم التي يلعبون ادوارها في كل حلقة من مسلسل شباب البومب .

وبالرغم من عدم طرح فكرة معينه في مسلسل شباب البومب , اوقضية يتم النقاش والنقد عليها اجتماعيا او اسريا او غير ذلك , الا ان المسلسل ناجح بكل تفاصيل حلقاته التي يتابعها الصغير قبل الكبير في رمضان كل عام , ومن الشباب السعودي خاصة .

احداث مسلسل شباب البومب 7

وفي اطار احداث حلقة اليوم من مشاهدة مسلسل شباب البومب 7 الحلقة 9 التاسعه , فقد تم عرض مشكله يقع فيها عامر واصدقاؤه مع “حسني الصعيدي” وهو شخصية رجل من مصر , ياتي بطلب من صاحب الاستراحه للاهتمام بها يوميا , الا ان المشكلات تبدا منذ وقت حضوره الى استراحة الشباب , حيث يحتل حسني الصعيدي المكان ويعتبره منزله , ويمنعهم من الدخول اليه , وباصراره يتمكن من السيطره على المكان , بل واحضار زوجته لتعيش فيه ايضا معه .

ويتفاجئ يوما بدخول عامر واصدقاؤه الى الاستراحه وزوجته في الداخل , ولكن من دون قصد منهم , اي دخولهم الى الاستراحه كما جرت العادة بشكل يومي , وغضب شديد من حسني الصعيدي لغيرته على زوجته , واتهامه لهم بتعمد كشف عرضه , ومحاولة اطلاق النار عليهم , الا ان عامر يقول له دعنا نتواجه بالعصا ولو تغلبنا عليك تتركنا وشاننا , ويوافق الصعيدي باعتبار انهم في الصعيد محترفون في استخدام هذا النوع من العصا , ويتواجه عامر واصدقاؤه امام الصعيدي تسقط عصيهم جميعا , الا ان كفته اخر من يواجه حسني الصعيدي ويحاول استغفاله وضرب العصا دون ان يعلم وسقوطها , وتغلبهم عليه اخيرا .

ومن ثم يبقى الاصدقاء في حيرة كيف يتخلصون من حسني الصعيدي , وفي احدى المرات يقوم عامر بمحاولة الدخول الى الاستراحه بدون ان يشعر الصعيدي به , لاخذ جهاز البلايستيشن , وبالفعل ينجح في ذلك , ويتفاجئ اثناء دخوله بمشاهدة جهاز زوجة الصعيدي “اللابتوب” مفتوحا على حساب فيسبوك وصور للصعيدي مطالب فيها بالثار منه من قبل احدى قبائل الصعيد .

ويقوم عامر بتعريف اصدقاؤه بما شاهده , ويجدون بذلك حلا للغز هذا الصعيدي , فيقومون بالتنكر من اجل اخافته , ويلبسون الزي المصري الصعيدي , ويذهبو الى الاستراحه مناديين بالثار منه , ويرتعب حسني الصعيدي وزوجته ويرهبان من فوق سطح الاستراحه , ويعود عامر واصدقاؤه اخيرا ويغنون طربا باسترجاع استراحتهم التي كانوا قد خسروها بسكن الصعيدي فيها .

والمفاجاه في اخر الحلقه , تاتي في مشهد حضور المطالبين بثارهم من الصعيدي فعلا واتهام عامر واصدقاؤه بتخباته عنهم , وهنا يقعون في الفخ الذي نصبوه سابقا له .

ونوافيكم بتفاصيل احداث الحلقة القادمة من مسلسل شباب البومب 7 الجزء السابع , يوم غد فور عرضها على قناة روتانا خليجيه , الحلقة العاشرة 10 واحداث جديده ومختلفه وشيقه , تابعونا ..