عرض حلقات مسلسل شباب البومب 7 وقت الإفطار على روتانا خليجية

تعتبر الكوميديا الرمضانيه من اكثر انواع الدراما متابعة على الشاشة الصغيرة , وهذا مايتسم به طابع مسلسل شباب البومب 7 , الذي يعرض مشاكل وقضايا شبابيه في اطار كوميدي شيق , يتابعه اكبر فئة من الشباب السعودي , منذ ان تم عرض الجزء الاول له على قناة السعودية الاولى , ومنها استمرت سلسلة حلقات مسلسل شباب البومب , بالعروض الكوميديه والفكاهية الموجهه للشباب السعودي من خلال حلقات تطرح كثير من القضايا التي تشغلهم سواء في اطار التعليم او الحياة الاجتماعية وغيرها .

وبعد ان تم شراء حقوق العرض الحصري من قبل قناة روتانا خليجيه في العام 1435هـ , ومنذ احتكار القناة بعرضه في الجزء الثالث من المسلسل وحتى اليوم , فان النجاح مستمر في عروض حلقات مسلسل شباب البومب 7 , حيث يستمر منتج العمل ومؤلف بعض حلقاته وافكاره , الممثل فيصل العيسى باظهار اهم الامور التي تشغل الشباب في المجتمع السعودي ويتطرق لطرحها مع المشاكل التي يتعرض لها الكثيرون في شكل درامي ممتع وشيق في كل حلقه تناقش موضوع محدد , مختلفا عن الحلقه التاليه .

عرض حلقات مسلسل شباب البومب 7

ويشارك في العمل “مسلسل شباب البومب 7 ” على مدى سبعة اعوام مضت مجموعه من الممثلين المتميزين , ومنهم بطل العمل الفنان فيصل العيسى , واصدقاؤه اللذين يشاركون في جميع اجزاء مسلسل شباب البومب في كل عام في شهر رمضان , وهم الفنان شعيفان العتيبي , والفنان فيصل الجميلي , والفنان علي المدفع , والفنانة شفيقة يوسف , والفنانه اميرة محمد , والفنان فايز المالكي , والفنان خالد سامي , والفنانة فخرية خميس , والفنان عبدالعزيز الفريحي , ونخبة من نجوم الفن السعودي والخليجي .

وفيما نشرت الاخبار قبل دخول شهر رمضان المبارك , عن مسلسل شباب البومب في موسمه السابع , فسوف يتم استضافة نجم الكرة السعودية , اللاعب محمد نور في ادى حلقات مسلسل شباب البومب الجزء السابع , وهو نجم ركة القدم لنادي الاتحاد , ويملك شعبية كبيره لدى الشعب السعودي , بالخصوص شعب مدينة جدة .

ويتشوق جماهير مسلسل شباب البومب لمتابعة حلقات المسلسل الذي وصل في عروض حلقاته الى الحلقة الثالثه , حيث تناولت الحلقه الاولى فكرة كوميديه عن حيوان مفترس هرب من احدة حدائق الحيوانات , ودخل في الحارة التي يسكنها الشاب عامر واصدقاؤه , وسبب الرعب لاهالي تلك الحارة , وكان صاحبه قد وعد من يتمكن من صيده بجائزه مالية كبيره , وشاءت الصدف في نهاية الحلقه ان يدخل هذا الحيوان المفترس الى منزل عامر , وفي غرفة نومة , واستغلال عامر لذلك في اقفال الباب عليه والادعاء بانه تمكن من اصطياده , وبالفعل ينال الجائزه المرجوه بعد الامساك به .

ملخص عرض حلقة مسلسل شباب البومب 7

واما في عرض حلقات مسلسل شباب البومب 7 على روتانا خليجيه , والتي تعرض عند الساعه الـ 7:15 مساء , اي في وقت الافطار , فقد تناولت حلقة مسلسل شباب البومب الجزء 7 “الحلقة 3” نوعا من المشكلات التي يقع فيها كثير من الشباب , وهو دفع ايجار الاستراحه التي يجلس فيها عامر واصدقاؤه بشكل يومي ودائم , ومطالبة صاحب الاستراحه منهم دفع مبلغ الايجار وهو “15000” بالرغم من افلاسهم وعدم تمكنهم من الدفع , الا ان صاحبها اصر على ذلك والا يمنعون من دخول الاستراحه , وعليها فقد حاول الشاب عامر ان يحل الموضوع بطريقه اخرى , وهي توفير سائق لصاحب الاستراحه وان يكون هو البديل عن سعر الايجار المطلوب .

وبالفعل قام عامر بتغيير شكل صديقة ” شوكش ” ليكون مشابها للغمالة الاسيويه وتقديمه الى صاحب الاستراحه للعمل كسائق , وبالفعل تم ذلك , الا ان “شوكش” لم يتمكن من احتمال ذلك الوضع بالخصوص بعد ان قام صاحبه بالمتاجره به بين اصدقاؤه , واخيرا قام احدهم بالاصطدام به وهو سائق للسياره , ونقله الى المستشفى , وتحمل تكاليف علاجه من قبل صاحب الاستراحه , الذي ضاق صبرا من ذلك , وذهب لعمل مشكلة مع عامر ومطالبته مره اخرى بالدفع .

الا ان عامر حاول التصرف بنفس الطريقه مره اخرى , وسعى الى تغيير شكل صديقة الاخر والمدعو باسم ” كفتة ” وتقديمه الى صاحب الاستراحه ليكون هو السائق التالي 🙂

ولابد من ان هناك كثير من البحث عن موعد حلقات مسلسل شباب البومب 7 , بحكم انه يعرض في وقت ضيق من بعد الاذان وعند الافطار , فيفوته الكثيرون ولا يتمكنون من مشاهدة حلقاته الى من خلال اليوتيوب , ومن هنا وعبر موقع كابتن نيوز , نسعى لعرض ملخص كل حلقه بشكل يومي , للتسهيل في البحث عن حلقة اليوم مسلسل شباب البومب 7 .

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