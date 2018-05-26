رضوي عاشور زوجة البرغوثي الذي منع من دخول مصر لمدة 17 عاما.. اعرف السبب

نتابعكم مرتادي موقعنا الكرام بآخر المستجدات علي الساحة الإخبارية إذ طل علينا محرك البحث الأكبر علي شبكة الإنترنت “جوجل” بشعار جديد للكاتبة رضوي عاشور, وفى فى خلال هذا المقال سنتعرف سوياً من هي ولماذا يحتفل جوجل بها.

شهدت سنة 1946 الميلادية ولادة رضوي عاشور, التى قامت بالإهتمام بدراسة اللغة الإنجليزية فى الجامعات المصرية وتحديداً فى كلية آداب جامعة القاهرة, وتخرجت من نفس الجامعة بعد حصولها علي الماجستير فى الأدب المقارن, ومن ثم قامت بالسفر إلي الولايات المتحدة التى اختارات أن تدرس فى جامعتها “ماساتشوستس” لتتخرج منها بشهادة الدكتوارة بإطروحة حول الأدب الإفريقي الأمريكي, ومن ثم قامت رضوي بالعودي إلي مصر, والعمل كدكتوره تدريس فى كلية الآداب بالجامعة المصرية عين شمس, كما امتهنت أيضاً استاذاً زائراً فى عدد من الجامعات الأوروبية والعربية.

مشوار رضوي عاشور

أبزر ما تم تداوله بين القراء الشباب للكاتبة الراحلة رضوي عاشور كتابها ثلاثية غرناطة, وبدأت رضوي مشوارها فى الكتابة عندما قامت بنشر أول الأعمال النقدية لها فى عام 1977ميلادياً وكان يحمل إسم “الطريق إلي الخيمة الأخري”وكانت حول التجربة الأدبية لغسان كنافني, وفى عام 1978 ميلادياً أصدرت رضوي عاشور كتاب باللغة الإنجليزي كان يحمل عنوان “كبران وبليك” وكان يتبع للدراسة النقدية التى نالت بها شهادة الماجستير فى سنة 1972 ميلادياً.

وتوفيت الكاتبة المصرية رضوي عاشور فى 30 نوفمبر 2018 فى مصر بعد صراع مع المرض فى أشهر عمرها الأخيرة عن عمر يناهز الـ 68 عاماً.

سبب منع زوج رضوي عاشور من الدخول لمصر

وفيما يخص سبب منع زوجها مريد البرغوثي من الدخول إلي القاهرة, كان ذلك فى عهد الرئيس المصري السابق أنور السادات, وسبب ذلك هو اعتراض زوجها علي زيارة السادات إلي دولة اسرائيل, والتى بسببها امتدت سنوات منعه من دخول القاهرة لسبعة عشر عاما, ويعد هذا سببا وراء تشتت عائلة الكاتبة الراحلة.

موضوعات متعلقة

من هي رضوي عاشور التى يحتفل جوجل بالذكري الـ 72 لمولدها اليوم 26 مايو 2018