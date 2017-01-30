استقلاليه حساب المواطن والحاق وزارة العمل السعوديه جميع مستفيدي الضمان بالبرنامج الكترونياً

2017 01 30

في ظل اخر الاخبار اللتي يتم تناقلها بين ابناء الشعب السعودي , عن اليه حساب المواطن واخر ماتم من خلالها بتاريخ 2 جمادي الاول 1438 , فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبشكل رمسي عن إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي بشكل الكتروني الي في برنامج “حساب المواطن” .

ولقد بينت من خلال ذلك على أنه بإمكان المسقطين من نظام الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن , وذلك في وضع لو انه تم انطباق جميع شروط البرنامج علي الممستفيدين منه .

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وعيى اثرها فقد جاءت توضيحات صريحه من قبل ” المهندس ماجد العصيمي” المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنميه الاجتماعيه , ووجوب العمل على اتمام إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم عل انها أسرة وليست كأفراد , وذلك بالمطابقه مع تسجيلهم في نظام الضمان مع اتاحه وعملية إضافة تابعين معها .

ولقد اشار من جانبه إلى أنه بإمكان رب الأسرة تسجيل الدخول عبر بوابة برنامج حساب المواطن , والعمل على زيادة أي تابعين آخرين غير المستفيدين المشمولين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي .

كما وقد دعى العصيمي المواطنين إلى الامتناع بالتعامل مع المواقع التي تسعى لطلب البيانات الشخصية في عملية التسجيل ضمن منصة اليه برنامج حساب المواطن،وعليها فقد قام بالتشديد على عدم إفشاء المعلومات الشخصية والخاصة لغير الجهات الرسمية التابعه للوزاره .

وهو الامر الذي صاحبه تاكيد من قبله على أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن , وذلك على انها القناة الوحيدة العامله على تسجيل البيانات في البرنامج، واعقب بلفته منه على أنه سيقوم بالاعلان في النطاق الرسمي لها في وقت لاحق .

وعن احر ماذكره لعصيمي في كيفية تشغيل آلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن , فقد نوه على ان اتمامها يكون عن طريق دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل والتقرير بعدها على تاكيد أهلية الأسر المتقدمة بالطلب , وهو الامر الذي سيتم فيه تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم بصوره تلقائيه .

والعمد الى تسديد مبالغ الدعم للمستفيدين بالنقد عن طريق التحويل المصرفي والبنكي , وذلك بحيث تصرف البدلات للأسر المستحقة قبل العمل عليها في أي من الإصلاحات التي قد تضر بالمواطن السعودي .

ومن الجدير ذكره أن مخرجات التسجيل سيتم عرضها على لجنة وزارية مسؤولة عن برنامج حساب المواطن والعمل على تقييم النتائج، والشروع في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

كما وسوف يتم فتح باب استقبال يومي وعلى مدار 24 ساعه للعمل على تسجيل المواطنين في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج حساب المواطن من يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 4 جمادى الاول 1438 .