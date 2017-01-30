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بوتفليقه نائب للإتحاد الإفريقي بإنتخاب قادة الإتحاد الإفريقي له

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 10:28 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
بوتفليقه نائب للإتحاد الإفريقي بإنتخاب قادة الإتحاد الإفريقي له

فقد قام  قادة الإتحاد الإفريقي, بإنتخاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليفة كنائبا للرئيس الجديد للإتحاد رئيس غينيا ألفا كوندي, اليوم الإثنين الموافق ٣٠ يناير ٢٠١٧ فى أديس أبابا, والتى تم إنتخابه رئيسا جديدا للإتحاد الإفريقي برسم عام ٢٠١٧ خلفا للرئيس السابق التشادي إدريس ديبي إتنو.

هذا وقد قامت وسائل الإعلان الجزائرية الرسمية بالذكر بأن ذلك قد جاء فى خلال أعمال القمة الثامنة والعشرين لرؤساء دول وحكمومات الإتحاد الإفريقي, التى تم إنطلاقها فى وقت سابق من هذا اليوم, تحت شعار “٢٠١٧ سنة لتسخير العائد الديموجرافي من خلال الإستثمار فى الشباب”, وجاء ذلك بمشاركة من رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقه.

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ومن جانبة, فقد قام إسماعيل شرفي, وهو مفوض مجلس الامن والسلم للإتحاد الإفريقي, بالإشادرة بدور دولة الجزائر الهام فى لم شمل الأفارقة واستتباب الأمن والسلم فى القارة السمراء, مؤكدا بأن ملفات كثيرة تتعلق بإستقرار وأمن القاره سوف يتم طرحها فى هذه القمة, وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب والملب الليبي الذى يتطلب العمل على إزاله كافة العراقيل التى تقف كعائقا أمام حل الازمة.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.
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