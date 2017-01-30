ادانة المجلس الوزاري البحريني مقتل ضابط شرطة إثر إطلاق النار عليه

2017 01 30

فقد قام مجلس الوزارء البحريني تحت رئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة, اليوم الإثنين, بإدانه العمل الإرهابي الذى قد أودي بحياة ضابط الشرطة هشام الحمادي, فى يوم أمس الأحد.

وصرح الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر, بعد إجتماع الحكومة, بأن رئيس الوزراء قام بتوجيه أوامر بان يتم تضيق الخناق على القتلة والإرهابيين, والتشدد فى تطبيق القوانين وان يتم تنفيذ القرارات ومحاصرة الجماهات الإرهابية.

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وقام رئيس الوزراء بالإشادة بما يقوم رجال الامن بتقديمه من تضحيات جسام فى سبيل حفظ سلامة وطنهم وصون امنه, مؤكدا “بأنه هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنجح يوما فى ان تنال من عزيمة وإصرار الحكومة والشعب البحريني على إقتلاع جذور التطرف والإرهاب”.

وفى تشديد لرئيس الحكومة العمانية بان يد العدالة سوف تطال الإرهابين والقتلة أينما كانوا وسوف يناولون جزائهم العادل, فلا مناص من القصاص لتبقي الدولة البحرينية واحه أمن وإستقرار.

وجدير بالذكر بان الضابط الحمادي تم مقتله على إثر إطلاق النار عليه فى منقطة “البلاد القديم” فى ضواحي المنامة.