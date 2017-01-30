تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز استقلاليه حساب المواطن والحاق وزارة العمل السعوديه جميع مستفيدي الضمان بالبرنامج الكترونياً كابتن نيوز حساب المواطن : إيداع العمل للمعاشات ومبالغ التغذيه الخاصه بمستفيدي الضمان بشكل موحد شهريا كابتن نيوز بوتفليقه نائب للإتحاد الإفريقي بإنتخاب قادة الإتحاد الإفريقي له كابتن نيوز أخبار وموعد مباراة مصر وبوركينا فاسو فى نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية في الجابون كابتن نيوز إعلان الداخلية المصرية إسقاطها خلية “أحفاد عمر المختار” الإخوانية المسلحة كابتن نيوز ادانة المجلس الوزاري البحريني مقتل ضابط شرطة إثر إطلاق النار عليه كابتن نيوز اخبار وموعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الاسبوع الـ 21 لبطولة اسبانيا 2017 كابتن نيوز موعد مباراة إشبيلية ضد فياريال في الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الاسباني كابتن نيوز تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير» كابتن نيوز موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الاسباني المرحلة الـ 21

ادانة المجلس الوزاري البحريني مقتل ضابط شرطة إثر إطلاق النار عليه

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 8:12 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
ادانة المجلس الوزاري البحريني مقتل ضابط شرطة إثر إطلاق النار عليه

فقد قام مجلس الوزارء البحريني تحت رئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة, اليوم الإثنين, بإدانه العمل الإرهابي الذى قد أودي بحياة ضابط الشرطة هشام الحمادي, فى يوم أمس الأحد.

وصرح الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر, بعد إجتماع الحكومة, بأن رئيس الوزراء قام بتوجيه أوامر بان يتم تضيق الخناق على القتلة والإرهابيين, والتشدد فى تطبيق القوانين وان يتم تنفيذ القرارات ومحاصرة الجماهات الإرهابية.

اقرأ أيضا...

وقام رئيس الوزراء بالإشادة بما يقوم رجال الامن بتقديمه من تضحيات جسام فى سبيل حفظ سلامة وطنهم وصون امنه, مؤكدا “بأنه هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنجح يوما فى ان تنال من عزيمة وإصرار الحكومة والشعب البحريني على إقتلاع جذور التطرف والإرهاب”.

وفى تشديد لرئيس الحكومة العمانية بان يد العدالة سوف تطال الإرهابين والقتلة أينما كانوا وسوف يناولون جزائهم العادل, فلا مناص من القصاص لتبقي الدولة البحرينية واحه أمن وإستقرار.

وجدير بالذكر بان الضابط الحمادي تم مقتله على إثر إطلاق النار عليه فى منقطة “البلاد القديم” فى ضواحي المنامة.

رابط مختصر
كلمات دليلية
فاطمة محمد العلي من محافطة الشرقية - الإحساء , حاصلة على شهادة بكالوريوس اعلام قسم صحافة بتقدير جيد جدا ،ابلغ من العمر 26 عاماً ، اعمل كمحررة في جريدة كابتن نيوز .
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير» بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا إنقاذ سواريز برشلونة من سقوطه المؤكد امام نادي ريال بيتيس