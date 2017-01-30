إعلان الداخلية المصرية إسقاطها خلية “أحفاد عمر المختار” الإخوانية المسلحة

2017 01 30

قامت وزارة الداخلية المصرية, بالإعلان عن ضبطها خلية إرهابية تقوم إطلاق إسم “أحمد عمر المختار” على نفسها, وهي خليه متخصصة فى القيام بإعاقة حركة المرور فى شوارع الدولة المصرية.

وفى تصريحات لوزارة الداخليه من بيان رسمي لها, اليوم الإثنين, قالت, بأنه توافرت معلومات مؤكدة, تفيد بصدور تكليفان من قيادات التنظيم لعناصرهم, لكي يقوموا بعمليات تعمل على إحداث حالة من الإرباك لقوات الأمن, بما يوحي بان هناك حالة من عدم الإستقرار الداخلي, وعلي خلال الحقيقة, وإثر ذلك فقد اضطلعت بعض من هذه العناصر بتكوين خلية تحت إسم “أحفاد عمر المختار”, لكي يقوم بهذه العمليات, وقاموا بالمبادرة بإشعال النيران فى إطارات الكاوتشوك على طريق الحرية تحديدا فى منطقة جناكليس فى دائرة يسم أول الرمل فى محافظة الإسكندرية, وذلك حتي يعملوا على إعاقة الحركة المرور به, وفروا هاربين.

وبعد أن تم تقنين الإجراءات والعمل على تكثيف التحريات حول نشاط هذه العناصر الإرهابية, والأماكن التى يقوموا بالتردد عليها تم ضبطهم وهم:

وعندما تم مواجهة المتهمين الذين تم ضبتهم بما أسفرت عنه التحريات وتفاصيل الضبط, أقرو بأن ينتمون إلي تنظيم الإخوان الإرهابي وقيامهم بتكون الخلية المشار إليها “احفاد عمر المختار” بالإشتراك مع آخرين, وإضرامهم النيران فى الطريق الذى تم الإشارة اليه سابقا, وذلك بإستخدام الخيش والمواد البترولية, وذلك بهدف أن يتم تعطيل المواصلات وحركة المرور لإثارة الرأي العام, كما تم التمكن من ضبط باقي الادوات التى تم استخدامها فى الحادث بإرشاد منهم, وهي عبارة عن 2 جركن بنزين، و2 جركن زيت، و3 شماريخ ألعاب نارية، وكمية من الخيش، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم, وحيث باشرت النيابة العامة التحقيق مع الإرهابيين.