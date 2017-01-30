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اخبار وموعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الاسبوع الـ 21 لبطولة اسبانيا 2017

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 7:36 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
اخبار وموعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الاسبوع الـ 21 لبطولة اسبانيا 2017

في جديد اخبار منافسات الفريق الملكي ريال مدريد , وتصدره في بطولة اسبانيا الدرجه الاولى , اهتمت الصحف الرياضيه الاسبانيه والعالميه , بتتبع جديد الانباء حوله , حيث تم اصدار قرار من قبل الدومينيكاني ماريانو دياز , وهو لاعب خط الهجوم في نادي فريق ريال مدريد الإسباني،بقرار البقاء مع صفوف الميرنجي , وذلك في الفتره المتبقيه من الموسم الحالي اي في خلال الفترة القادمه .

ولقد كان دياز في وقت سابق , قد رفض العرض المقدم له من قبل ألافيس بدافع ونظام الاستعاره , وذلك حتى نهاية الموسم، وسبب موقفه لهدف البقاء مع النادي الملكي لبقية الموسم الحالي  , وذلك بالتوافق مع ماتم نقله من قبل صحيفة “ماركا” الإسبانية قبل ساعات .

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كما وان اللاعب ألافيس قام مؤخرا بتقديم اداء مميز وتمت الاشاده به من قبل المحللون الرياضيون , وذلك عن ماقدمه في بطولة الليجا حتى الآن، حيث حقق التعادل الجولة الماضية أمام أتليتكو مدريد، بالإضافة لاقترابهم من قدرته بتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول في النهائي لـ بطولة كأس ملك إسبانيا .

فقد استطاع عبور المرحله الماضيه والتاهل للدور نصف النهائي للبطولة لمنافسه سيلتا فيجو.

فيما قد أشارت الصحيفة الاسبانيه ماركا في مستجدات اخبار ريال مدريد , على أن اللاعب دياز يؤمن أن لديه الفرصة لإثبات قدراته لـ المدير الفني للملكي الكابتن زين الدين زيدان , للميرنجي خلال الفترة المقبلة، وأن يحصل على الفرصة في وقت قريب , والعمل على استغلالها بطريقه جيده , وذلك على الرغم من اعتماد زيدان على اللاعبان كريم بنزيمة و ألفارو موراتا.

وعليها فقد تم تاكيد الاعلام والصحافه , على أن هذا القرار سيكون له آثار هامة بالنسبة المهاجم لبقية حياته ومشواره الرياضي والكوروي , حيث انه يأمل اللاعب أن يكون اتخذ القرارات السليمه لاكمال مشوار مسيرته.

وعن موعد مباراة ريال مدريد و سيلتا فيغو في ببطولة الدوري الاسباني الجولة الحاديه والعشرون ..

عند الساعه الـ 22:45 بتوقيت مكه المكرمه 

عند الساعه الـ 21:45 بتوقيت مصر

عند الساعه الـ 19:45 بتوقيت GMT

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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