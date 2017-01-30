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دعوة وزير الخارجية السورية اللاجئين للعودة إلي بلادهم بعد قرارات دونالد ترامب

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 5:37 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
دعوة وزير الخارجية السورية اللاجئين للعودة إلي بلادهم بعد قرارات دونالد ترامب

ففى أبرز ما ورد فى أخبار سوريا اليوم العاجلة قام وليد المعلم, وزير الخارجية السوري, اليوم الإثنين, بدعوة جميع اللاجئين السورين إلي العودة لبلادهم من دون التطرق إلي قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب, المثير للجدل الذى ينص على منعهم إلي جانب مواطنين من دول أخري من الدخول إلي الولايات المتحدة.

حيث قامت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا), بالنقل بان المعلم قام بتجديد دعوة الحكومة السورية للاجئين السورين فى الدول المجاورة إلي العودة لبلدهم سوريا, مؤكدا إستعدادها لإستقبالهم وتأمين متطلبات الحياة, وهذه ليست المرة الأولي التى تقوم فيها السلطات السورية بدعوة اللاجئين للعودة إلي بلادهم.

وقد جاءت تصريحات المعلم فى خلال اللقاء الذي تم عقده مع المفوض السامي لشئون اللاجئين فى الأمم المتحد فيليبو جراندي فى دمشق.

ولم يتم حتي الآن إصدار أي تصريح رسمي من الحكومة السورية حول قرار الرئيس الأمريكي.

جدير بالذكر بان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب, قام فى يوم الجمعة, بتوقيع مرسوما يقضي بمنع سفر مواطني سبع دول إلي الولايات المتحدة هي ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وذلك سيكون لمدة ثلاثة أشهر, حتي لو كانت لديهم تأشيرات دخول, فيما يتم تعليق المرسوم دخول اللاجئين إلي الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر, فى حين تم منع دخول اللاجئين السوريين حتي إشعار آخر.

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