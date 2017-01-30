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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الاسباني المرحلة الـ 21

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 5:47 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الاسباني المرحلة الـ 21

تستمر منافسات الدوري الاسباني الممتاز الدرجة الاولى , ضمن اقوى المباريات والمواجهات التي تجري حاليا في الجولة الحاديه والعشرون من عمر البطوله ” لاليجا ” حيث ستقابل فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو في هذه الجولة وكل منهما يبحث عن الفوز , فمن الجدير بالاشاره ان الكتالوني يحتل حاليا المرتبه الثانيه برصيد من النقاط وقدره 42 نقطه , وهي مرتبه الوصافه .

حيث يسبقه النادي الملكي ريال مدريد في المرتبه الاولى برصيد سته واربعون نقطه , وياتي في المرتبه الثالثه بعد برشلونه فريق نادي اشبيليه الذي يملك رصيد 42 نقطه , كما وان فريق اتلتيك بيلباو , والذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطه , ومنها فان الخصمان في مساء يوم السبت القادم الرابع من فبراير سيعملان جهدهما للفوز بهذه المنافسه والانتقال للجوله المقبله بثلاثه نقاط نضيفه .

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وعن موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو فسوف تكون بتاريخ 4 فبراير 2017 لبطولة لاليجا اسبانيا المرحله الـ 21 على ارضيه النادي الكتالوني ملعب ستاد الكامب نو والمستضيف لخصمه في هذه الجوله ونوافيكم هنا بتوقيت بدء البث المباشر للمباراه في هذا التاريخ والمحطات الناقله لها ..

في تمام الساعه السادسه مساء وخمسه عشرة دقيقة بتوقيت المملكة العربيه السعوديه

في تمام الساعه الخامسه مساء وخمسه عشرة دقيقة بتوقيت مصر

في تمام الساعه الثالثه مساء وخمسه عشرة دقيقة بتوقيت جرينتش Gmt

وسوف يتم نقل المباراه مباشر وحصريا على مجموعه محطات بي ان سبورت القطريه .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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