بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر

2017 01 30

فالصدمة التى قد تلقاها المسئولين فى نادي الزمالك المصري, بعدم قدرتهم على قيد حسام باولو مهاجم الفريق الجديد فى القائمة الأفريقية فى الوقت الراهن, وتأجيل القيد إلي الفترة الثانية, تسببت إلي زيادة إصرار مسئولي القلعة البيضاء, على أن يستعيدوا المهاجم خالد قمر وهو المعار إلي نادي الإتحاد السكندري.

فنجد بأن نادي الزمالك المصري يقوم بالتمسك بوجود المهاجم خالد قمر بسبب التواجد فى القائمة الافريقية بجوار الثنائي باسم مرسي وأحمد جعفر بعد ان تم التأكيد من رحيل اللاعب الزامبي إيمانويل مايوكا, وعدم القدرة على قيد حسام باولو ولذلك فقد أصبح وجود خالد قمر ضروري للغاية.

ويخشي المسئولين فى الزمالك المصري المعاناة من النقص العددي فى احد المراكز المتواجدة فى القائمة الأفريقية مثلما قد حدث ذلك فى الموسم السابق, بعدما وصلت الأزمة إلي ذروتها فى الجولات الأخيري من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكي يضطر النادي الأبيض إلي استكمال مبارياته بالبطولة بقائمة تضم ١٧ لاعبا فقد مع عدم وجود لاعبين لبعض المراكز حتي يتم توظيف آخرين.

هذا وقام مسئولو نادي الزمالك المصري بإعلان عودة المهاجم خالد قمر فى الميركاتو الشتوي الحالي تحت أي ظر وذلك بعد أن قيام نادي الغتحاد السكندري التفريط فى اللاعب, وهو ما أدي إلي حدوث أزمة بين الناديين.

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