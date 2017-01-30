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بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 5:06 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر

فالصدمة التى قد تلقاها المسئولين فى نادي الزمالك المصري, بعدم قدرتهم على قيد حسام باولو مهاجم الفريق الجديد فى القائمة الأفريقية فى الوقت الراهن, وتأجيل القيد إلي الفترة الثانية, تسببت إلي زيادة إصرار مسئولي القلعة البيضاء, على أن يستعيدوا المهاجم خالد قمر وهو المعار إلي نادي الإتحاد السكندري.

فنجد بأن نادي الزمالك المصري يقوم بالتمسك بوجود المهاجم خالد قمر بسبب التواجد فى القائمة الافريقية بجوار الثنائي باسم مرسي وأحمد جعفر بعد ان تم التأكيد من رحيل اللاعب الزامبي إيمانويل مايوكا, وعدم القدرة على قيد حسام باولو ولذلك فقد أصبح وجود خالد قمر ضروري للغاية.

ويخشي المسئولين فى الزمالك المصري المعاناة من النقص العددي فى احد المراكز المتواجدة فى القائمة الأفريقية مثلما قد حدث ذلك فى الموسم السابق, بعدما وصلت الأزمة إلي ذروتها فى الجولات الأخيري من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكي يضطر النادي الأبيض إلي استكمال مبارياته بالبطولة بقائمة تضم ١٧ لاعبا فقد مع عدم وجود لاعبين لبعض المراكز حتي يتم توظيف آخرين.

هذا وقام مسئولو نادي الزمالك المصري بإعلان عودة المهاجم خالد قمر فى الميركاتو الشتوي الحالي تحت أي ظر وذلك بعد أن قيام نادي الغتحاد السكندري التفريط فى اللاعب, وهو ما أدي إلي حدوث أزمة بين الناديين.

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فاطمة محمد العلي من محافطة الشرقية - الإحساء , حاصلة على شهادة بكالوريوس اعلام قسم صحافة بتقدير جيد جدا ،ابلغ من العمر 26 عاماً ، اعمل كمحررة في جريدة كابتن نيوز .
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