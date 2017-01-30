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هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 5:05 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة
لقد حقق المنتخب المصري الفوز بعد صيام اعوام طويله عن فوزه امام وحوش المغرب في نهائيات وتصفيات كاس امم افريقيا لكاس العالم , وكان الفوز حليف الفراعنه في الدقائق الاخيره من زمن المباراه التي جرت مساء يوم امس الاحد 29 يناير 2017 , وكان الفوز بتوقيع اللاعب محمود كهربا والذي احرز الهدف من ضربه ركنيه في مرمى المنتخب المغربي .
والتاهل بهذا الفوز للمرحله التاليه التي سيتقابل فيها الفراعنه مع بوركينا فاسو , وفي تعقيبات الفوز للمصري والخساره للمغربي جاءت ردود فعل نتطرق اليها عبر هذا المقال من تصريحات لاعب خط وسط المغرب ” فيصل فجر ” ونوفر لكم فيديو هدف الفصل بين المنتخبين والذي سدد محمود كهربا في نهايه المقال ..
لقد قام اللاعب فيصل فجر لاعب وسط منتخب المغرب وهو ايضا لاعب فريق نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني , بـ ابداء  حزنه الشديد بعد خروج فريقه ومنتخب المغرب من التصفيات , وقال معبرا على لسان لاعبين الأسود , اننا خرجنا من دور ربع نهائي أمم أفريقيا بطريقة مؤلمة ودراماتيكية في مواجهة المنتخب المصري.

وصرح معقبا ” اللاعب فيصل فجر ” في تصريحات تلفزيونية إنه و زملاءه عملوا بجد على الفوز وتقديم الافضل ولقد قاوموا الملعب والمنافس على حد سواء , الا اننا أصابنا الحزن والإحباط في الدقائق الاخيره عندما تم تسجيل الهدف في مرمانا , وقد كان السبب في ذلك , هي الطريقة التي خرجنا بها من البطولة، والجميع يشعر بالضيق والتحسر “

واردف فيصل فجر بقوله “لقد لعبنا مباراة كبيرة أمام منتخب قوي، وفي طرفة عين سهى لاعبونا , و استقبلنا هدفا قاتلا وفي توقيت حساس انتهت على اثره مغامرتنا”.

ولقد واصل فيصل فجر في تصريحاته قائلا : “كانت ارض ستاد “بور جونتي” عائقا أمامنا وأمام خططنا ولم يسهم بالمساعده لتقديم الكرة التي نحترف فيها  , ومن المؤسف جدا أنه في هذا القرن مازال ملعب بهذه النتيجه والكارثية في القارة الأفريقية”.

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كما وقد اختتم اللاعب حديثه عندما قال : “نحن لا نبحث عن الأعذار، بل اننا نتمتع بروح رياضيه ولقد تقبلنا الإقصاء ونهنئ المنافس لكننا بالفعل كنا نستحق الأفضل”.

واليكم هنا فيديو يوتيوب هدف محمود كهربا الذي اخرج المغرب من التصفيات وكان السبب لتاهل المنتخب المصري ..
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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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