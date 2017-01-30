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وصول وفد امني روسي إلي مصر خلال 48 ساعة لمتابعة الإجراءات الأمنية فى المطارات

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 4:53 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
وصول وفد امني روسي إلي مصر خلال 48 ساعة لمتابعة الإجراءات الأمنية فى المطارات

ففى خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة, سوف يصل وفد أمني روسي رفيع المستوي, بالوصول إلي مطار القاهرة الدولي, لمتابعة الإجراءات الأمنية فى المباني المخصصة لركاب الطائرات الروسية فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وذلك بعد الإنتهاء من تركيب البصمة البيومترية بأبواب دخول العاملين.

وسوف يقوم هذا الوفد بالتجول بالمطارات فى داخل الصالات المخصصة للسفر والوصول حتي يتم متابعة الإجراءات الأمنية التى يتم تطبيقها, والوقوف على أحدث الأجهزة التى تم تركيبها فى المطار وذلك فى إطار خطة تطوير المنظومة الأمنية فى مطارات الدولة المصرية.

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كما سوف يقوم هذا الوفقد بمتابعة شرائط كاميرات التصوير فى خلال ٣٠ يوما لكي يتم الإطلاع على كافة الإجراءات الأمنية المطبة, كذلك الإجراءات التى تتم مع حقائب الركاب وطريقة تجميع الحقائب وحتي مخازن الحقائب المتواجدة على الطائرات, كما سوف يتم متابعة الإجراءات التى تتم فى داخل قرية البضائع وكيفية الكشف على الشحنات قبل التصدير على الرحلات.

هذا وقامت مصادر فى الطيران المدني المصري, بالتصريح بان زيارة الفريق الأمني الروسي رفيع المستوي من المتخصصين فى أمن الطيران والمطارات فى مصر, تأتي فى إطار الإجراءات التفتيشية التى تقوم روسيا بإتبعاها لعودة الحركة السياحية بين البلدين التى من المنتظر بان تبدأ بمطار القاهرة الدولي, لشركتي الإيروفلوت الروسية ومصر للطيرات, ويتبعها الحركة السياحية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وهذه المصادر قامت بالإشارة إلي انه تم القيام بمخاطبة كاف الجهات التى تقوم بالعمل فى المطار لكي تتعاون مع الوفد الروسي فى خلال زيارته إلي القاهرة, والإجابة على جميع استفساراتهم فى خلال الجولة التفقديه لهم, خاصة أن هذه الزيارة لها طابع حيث من المنتظر على أساسها أن يتن إستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو مرة أخري وذلك بعد ان توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى صحرا العريش نهاية أكتوبر فى عام ٢٠١٥ والتى راح ضحيتها ٢٢٤ راكبا كانوا من جنسيات مختلفه, أغلبهم من الروس وذلك بعد الإتفاقية الأمنية الثنائية بين البلدين والتى قد تم الإتفاق عليها فى آهخر زيارة لوزير النقل الروسي للقاهرة.

ومن الجدير بالذكر بأن آخر تفتيش للفريق الأمني الروسي قد اقتصر على مطاري شرم الشبخ والغردقة فى شهر ينار الحالي ولم يتضمن مطار القاهرة لعدم الإنتهاء فى ذلك الحين من العمل على تركيب البصمة البيومترية على أبواب العاملين فى المطار.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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