إرتفاع اسعار القمح الروسي اليوم بعد شراء مصر آلاف الأطنان من القمح الروسي

2017 01 30

ففى تصريحات لمحللون اليوم الإثنين قالوا بان أسعار تصدير القمح الروسي تواصل الإرتفاع للإسبوع الثالث لها علي التولي مع إستمرار الطلب من مصر أكبر مستورد للقمح فى العام وإحتفاظ الفلاحين والمزارعين بالمحصول لتوقعهم زيادة أخري فى الأسعار واستقرار الروبل.

وقامت مصر بشراء ٤١٠ آلاف طن من القمح الروسي فى السادس والعشرين من الشهر يناير الجاري هي أكبر مستورد للقمح الروسي.

وفى تصريح لوكالة إيكار للإستشارات الزراعية الروسية ذكرت بان سعر البحر الأوسد للقمح الروسي الذى يحتوي على نسبة بروتين تبلغ ١٢.٥٪ تسليم فبراير قد بلغ سعر ١٨٦ دولار لسعر الطن الواحد تسليم ظهر السفيه (فوب) فى نهاية الإسبوع السابق وذلك بمعدل زيادة دولار واحد على الإسبوع الأسبق له.

وذكرت وكالة إستشارات زراعية أخري وهي :سوف إيكون” ويقع مقرها فى موسكو نفس مستوي السعر بزيادة ٢.٥ دولار.

وعن وزارة الزراعة فذكرت بان روسيا قامت بتصدير ٢٢.١ مليون كن من الحبوب بين الأول من يوليو والخامس العشرين من يناير الجاري بزيادة ٠.٧٪ عن الفترة ذاتها قبل عام وقد شملت الكمية ١٧.٢ مليون طن من القمح.

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