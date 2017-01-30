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انفجار معبد بوذي فى تايلاند اليوم يتسبب فى مقتل 4 أشخاص

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 4:22 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
انفجار معبد بوذي فى تايلاند اليوم يتسبب فى مقتل 4 أشخاص

فعلي إثر إنفجار قنبلة يدوية الصنع, فى معبد بوذي, فى ولاية شاشوينجساو بشرق تايلاند, لقي أربعة أشخاص مصرعهم, وذلك حسب ما قام موقع “روسيا اليوم” بنشره ونقله, عن وكالة “نوفوستي” الروسية.

وقامت وسائل الإعلام المحلية, اليوم الإثنين, بالإفادة بان جميع ضاحيا هذا التفجير الذى وقع فى ليلة يوم الأحد, هم من السكان المحليين الذين قاموا بالمشاركة فى مهرجان فى المعبد.

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بدورها قامت الشرطة بالإعلان عن إعتقال اثنين من السكان المحليين بسبب الإشتباه بتورطهما فى تنفيذ هذا الهجوم, موضخة بان المشتبه بهما من أعضاء عصابة إجرامية, وان هذا الهجوم قام بإستهداف خصومًا من جماعة أخري.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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