انفجار معبد بوذي فى تايلاند اليوم يتسبب فى مقتل 4 أشخاص

2017 01 30

فعلي إثر إنفجار قنبلة يدوية الصنع, فى معبد بوذي, فى ولاية شاشوينجساو بشرق تايلاند, لقي أربعة أشخاص مصرعهم, وذلك حسب ما قام موقع “روسيا اليوم” بنشره ونقله, عن وكالة “نوفوستي” الروسية.

وقامت وسائل الإعلام المحلية, اليوم الإثنين, بالإفادة بان جميع ضاحيا هذا التفجير الذى وقع فى ليلة يوم الأحد, هم من السكان المحليين الذين قاموا بالمشاركة فى مهرجان فى المعبد.

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بدورها قامت الشرطة بالإعلان عن إعتقال اثنين من السكان المحليين بسبب الإشتباه بتورطهما فى تنفيذ هذا الهجوم, موضخة بان المشتبه بهما من أعضاء عصابة إجرامية, وان هذا الهجوم قام بإستهداف خصومًا من جماعة أخري.