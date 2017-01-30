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إغلاق قوات الإحتلال مطابع برام الله ويعتقل 19 فلسطينيا

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 2:25 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
إغلاق قوات الإحتلال مطابع برام الله ويعتقل 19 فلسطينيا

ففى حملة إعتقالات واسعة شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي فى أنحاء الضفة الغربية طالت ١٩ مواطنا فلسطينيا, فى الليلة السابقة وفى فجر اليوم الإثنين الموافق ٣٠ يناير ٢٠١٧, وقامت أيضا بإغلاق مطبعتين فى قلب مدينة رام الله, التى يفترض بانه تخضع تحت سيطرة إدارية وأمنية فلسطينية.

وفى بيان للناطق بإسم جيش الإحتلال قال بان ١٧ مواطنا تم إعتقالهم بإدعاء الإشتباه بمشاركتهم فى مواجهات, وإثنين ينتميان لحركة حماس.

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وقد جرت هذه الإعتقالات فى عنبتا وسفارين وعرنة والرام بشمال القدس, وأيضا فى الخضر ودورا والخليل وبيت أمر ونحالين ورام الله وخربة المصباح وقطنه وبيدو.

وفى بيان آخر لجيس الإحتلال الإسرائيلي فى فلسطين قال بانه فى ١٥ كانون الثاني/يناير تم إعتقال أربعة مواطنين من سكان مخيم الجلزون بإدعاء الإشتباه بتشكيلهم خليه لإلقاء زجاجات حارقة فى إتجاه مستوطنه “بيت إيل”.

وجدير بالذكر بأن قوات الإحتلال قامت بإقتحام مدينة رام الله فى الليلة الماضية واغلقت مطبعتين للتزعم بانهما يشكلوا مصدرا للتحريض على الإرهاب.

كذلك قامت قوات الإحتلال بإغلاق محددة بإدعاء أن هذه المحددة يتم استخدامها لصناعة الأسلحة.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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