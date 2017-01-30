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حساب المواطن وإكتمال التسجيل لمستفيدي الضمان الإجتماعي تلقائيا

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 12:27 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
حساب المواطن وإكتمال التسجيل لمستفيدي الضمان الإجتماعي تلقائيا

قامت مصادر فى وزارة العمل والتننمية الإجتماعية بالكشف عن إكتمال تسجيل كافة مستفيدي الضمان الإجتماعي فى بوابة “حساب المواطن” البوابة الإلكترونية.

وقد جاء ذلك مع البدء فى العد التنزالي لكي يتم إطلاق مرحلة التسجيل فى يوم الأربعاء القادم, وقام اليوم الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتمنية الإجتماعية ومحمد الجدعان وزير المالية بالإشراف على سير العمل والإستعدادات التى يتم إتخاذها لإطلاق المرحلة الأولي من البرنامج والتى تتمثل فى إكتمال “التسجيل” على بوابة حساب المواطن.

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وهذا البرنامج الجديد يهدف إلي المساهمة فى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلي الأسر السعودية بشكل مباشر من خلال منصة إلكترونية موحدة.

وفي تغريدة لـ “حساب المواطن” فى موقع تويتر قال فيها: “تزامنا مع إطلاق برنامج حساب المواطن, فقط لوحظ إنتشار روابط تقوم بطلب بيانات المواطنين, فنرحو بان تنتبهم وأن تحذرو من إفشاء أي معلومات خاصة بك لغير الجهات الرسمية”, وقام البرنامج بالتأكيد بان القناة الوحيدة التى تتيح تسجيل البيانات هي عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية فقط, والتى سوف يتم الإعلان عنها من خلال هذا الحساب.

ويهدف البرنامج الجديد إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصّة إلكترونية موحدة.

وغرّد “حساب المواطن” في “تويتر”: “تزامناً مع إطلاق برنامج حساب المواطن؛ لوحظ انتشار روابط تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية”،‏ وأكَّد البرنامج أنَّ القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة ‫حساب المواطن الإلكترونية فقط، التي ستعلن عبر هذا الحساب.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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