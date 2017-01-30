تمديد الرئيس الفلبيني حربه على تجارة المخدرات

2017 01 30

ففي إعلان جديد للرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي اليوم, الاحد, صرح من خلال بتمديد حربه الدموية على المخدرات إلي اليوم الأخير من فترة رئاسته فى عام ٢٠٢٢, إلا أنه أقر بأن قوات الشرطة التى تقوم بتنفيذ هذه الحرب “فاسدة حتي النخاع”.

وقد قتل الآلاف فى الحملة التى قد بدأت عندما قام دوتيري بتولي فترة الرئاسة فى منتصف العام المنصرم, حيث قامت منظمات حقوقية بالتحذير من أن الشرطة تقوم بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون ليس فقط لمكافحة الجريمة ولكن لكي يتم تعزيز فسادها.

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وقد حقق دوتيرتي الفوز فى إنتخابات الرئاسة بناء على وعود بان يتم تطبيق القانون وإحلام النظام, وتعهد بان يقوم بالقضاء على تجارة المخدرات فى خلال ثلاثة إلي ستة أشهر, وبعدما قام دوتيرتي بتمديد هذه الفترة حتي آذار/مارس من هذا العام, أعلن اليوم بأن الحرب سوف تستمر طالما بقي فى السلطة.

وقال “بأنني سوف أقوم بتمديد الحرب حتي اليوم الاخير من فترة رئاستي, ولم يعد مارس/آذار هو الموعد المحدد”, ويسمح الدستور الفيليبيني للرئيس بتولي الرئاسة لولاية واحدة مدتها ست سنوات.

وأضاف الرئيس دوتيرتي بضمن تصريحاته بأنه يعتقد بان حوالي ٤٠ فى المئة من رجال الشرطة فى البلاد متورطون فى الفساد. وقام بالتصريح لصحافيين “أنتم يا رجال الشرطة الأكثر فسادا. فأنتم فاسدون حتي النخاع. الفساد يسري فى دمكم”.

وقام بالتأكيد علي رغبته فى تطهير قوة الشرطة وذلك من خلال إجراء مراجعة لجميع عناصرها الذين قد سبق لهم التورط فى الإبتزاز, وكان الرئيس قام بالتأكيد فى مناسبات عديدة فى السابق بأنه لن يقوم بالسماح لأي شردي بالدخول إلي السجن بسبب قتله أشخاصا فى إطار الحرب على المخدرات.

وتردد بان رجال الشرطة قد قتلوا أكثر من ٢٥٠٠ شخص بعد الإشتباه بأنهم ضالعون فى المخدرات, بينما قد تم مقتل حوالي ٤ آلاف آخرين فى ظروف غامضة فى حملة القمع, جاء ذلك طبقا لما ورد فى أرقام رسمية.