اخبار اليمن اليوم – إعلان الجيش الأمريكي مقتل «قياديين من تنظيم القاعدة» بهجوم أمريكي فى اليمن اليوم

2017 01 29

تم مقتل العشرات من مسلحي تنظيم القاعدة هذا بالإضافة إلي مدنيين وجندي أمريكي فى دولة اليمن فى ليل السبت – الأحد وكان ذلك فى هجوم قامت قوات النخبة الأمريكية بشنه وهو الأول ضد التنظيم المتطرف فى هذا البلد منذ أن تسلم الرئيس دونالد ترامب منصبه الرئاسي.

حيث قام الجيش الأمريكي بالإعلان عن مقتل ١٤ من مسلحي “قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب”, وهو فرع من تنظيم القاعدة فى الدولة اليمنية والذي تعتبر واشنطن من أخطر الأذرع للتنظيم فى العالم, وكان ذلك فى الهجوم فى يكلا “وسط” الذى أفاد مسؤول عسكري أمريكي بان دونالد ترامب قد قام بإجازه هذه الغارة, بينما قامت مصادر محلية بالإفادة عن مقتل ٤١ من مسلحي التنظيم وثمانية أطفال وثماني نساء.

اقرأ أيضا...

ومن جهته, فقد صرح تنظيم القاعدة فى بيان له بأنه ٣٠ شخصا من بينهم نساء وأطفال قد لقوا مقتلهم اليوم فى الهجوم الذى قامت أربعة مروحيات قتالية بتنفيذه, مشيرا إلي أن القوات الأمريكية قد خسرت جنودا بينما لم يقتل أي عنصر فى التنظيم.

وبحسب ما ورد عن القيادة الوسطي الامريكية, فى تامبا فى فلوريدا, فقد قتل فى هذا الهجوم الذى تم شنه فى محافظة البيضاء بوسط اليمن جندي واحد وأصيب ثلاثة آخرون بجروح, قبل أن يصاب جندي رابع فى عملية “هبوط صعبة” لمروحية.

وفى تصريحات لقائد القيادة الوسطي الأميريكية, الجنرال جوزيف فوتيل, قال “بأنه يحزننا للغاية خسارة أحد عناصر قواتنا الخاصة”, مضيفا بأن “التضحيات كبيرة جدا فى قتالنا ضد الجماعات الإرهابين التى تقوم بتهديد الأبرياء فى كافة أنحاء العالم”, وصرح مسؤولون عسكريون بأنه لن يتم كشف اسم الجندي القتيل إلي حين أن يتم إبلاغ أسرته.

وقد قام شهود عيان بالتحدث عن سقوط مروحية “آباتشي” فى منطقة سهول التى تقترب من يكلا, فيما قامت القيادة الوسطي بالذكر بأن هذه المروحية لم تتمكن من الإقلاع مجددا بعد ان هبطت ولذلك فقد جري تدميرها بشكل مقصود.

ومن جتهه, فقد صرح مسؤول يمني لوكالة فرانس برس فى اخبار اليمن اليوم, بأن طائرات من دون طيار ومروحيات آباتشي, وقد قامت بتوجيه ضربات إلي مجموعة من المنازل التى تتبع لثلاثة زعماء قبليين على صله بتنظيم القاعدة فى كيلا فى ليل يومي السبت – الأحد.

وتجد الإشارة إلي يكلا فى هذا الوقت تخضع إلي سيطرة مجموعات قبليه محلية, مع العلم بان المتمردين “الحوثيين” يبسطون سيطرتهم على غالبية مناطق محافظة البيضاء. وقد قام المسؤول بالإيضاح بان الهجوم استهدف مدرسة ومسجدا ومنشأة طبية يقوم المسلحون المتطرفون بإستخدامها, وقد أدي ذلك إلي مقتل ٤١ من هؤلاء المسلحين و ١٦ مدنيا هم ثماني نساء وثمانية أطفال.

وفي إعلان لأحد إفراد عائلة الأمريكي – اليمني أنور العولقي الذى تم قتله فى غارة أمريكية فى العام ٢٠١١ أنه ابنه الإمام المتشدد قتلت فى الهجوم, وقال المصدر لوكالة فرانس برس, بأن “نورة, وهي ابنه انو العولقي والتى تبلغ من العمر ثمانية أعوام, تم قتلها فى الهجوم فى يكلا حيث كانت تقوم بالعيش فى منزل خالها” وهو أحد أفراد عائلة الذهب.

وجدير بالذكر بأن أنور العوقلي, هو أحد أبرز قيادات “القاعدة” وتم قتله فى غارة أمريكية فى نهاية سبتمر/أيلول من عام ٢٠١١ بين منطقتي مأرب والجوب الواقغتين بشرق وشمال العاصمة اليمنية صعناء, وبعد حوالي أسبوعين, تم مقتل عبد الرحمن العولقي, وهو أحد أبناء الإمام المتشدد, فى خلال غارات فى قرية عزان فى محافظة شبوه بجنوب شرقي الدولة اليمنية.

وفى جديد اخبار اليمن اليوم قام المسؤول المحلي والمصادر القبلية بالتأكيد على ان الزعماء القبليين الثلاثة تم مقتلهم فى الهجوم الذى استخدمت فيه أيضا صواريخ “جور أرض” وهم عبدالرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب وسيف الجوفي, وقتل فى وقت سابق شقيقا لعبد الرؤوف وسلطان الذهب كانا أيضا على صله بتنظيم القاعدة فى غارات قامت طائرات من دون طيار بتنفيذها.

هذا وقام المسؤول من جتهه بالتأكيد بان قائد مجموعات القاعدة فى المنطقة ويدعي أبو برزان تم مقتله أيضا فى الهجوم.