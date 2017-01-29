تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز اخبار اليمن اليوم – إعلان الجيش الأمريكي مقتل «قياديين من تنظيم القاعدة» بهجوم أمريكي فى اليمن اليوم كابتن نيوز مستجدات قضية خلع الفنان حسين فهمي من سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي كابتن نيوز استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا كابتن نيوز وزارة السياحه المصرية : عدم تحديد الموعد الرسمي لتوثيق العمرة بشركات السياحة حتى الان كابتن نيوز إشتباكات عنيفة بشرق أوكرانيا تتسبب فى مصرع خمسة أشخاص كابتن نيوز إنقاذ سواريز برشلونة من سقوطه المؤكد امام نادي ريال بيتيس كابتن نيوز تحديث واتس اب وإطلاق خاصية مشاركة الموقع لحظه بلحظه كابتن نيوز اخبار ليبيا: حالات إعدام وتعذيب فى مخيمات ليبية تنشرها صحيفة ألمانية فى تقرير لها كابتن نيوز ترحيب كندا باللاجئين على اعقاب قرار الحظر الذي اعلنه ترامب بعدم دخولهم للولايات المتحدة كابتن نيوز ساعات النوم القليلة.. والسلبيات الناجمة عنها

استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 11:00 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا

ففى إعلان للإتحاد العاجي لكرة القدم اليوم, الأحد, قال فيه بأن مدرب منتخبه الفرنسي ميشال دوسويية قام بالإستقاله من منصبه, وذلك على خلفية الخروج المبكر للمنتخب من منافسات الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية, وفقدانه لقب ٢٠١٥.

وقد ورد فى هذا البيان الخاص بالإتحاد العاجي بأن رئيسيه “يعلن للرأي العام الوطني والدولي أن السيد ميشيال دوسوييه قام بالتقدم بإستقالته”. وقام بالإضافة “بأنه بعد التشاور مع لجنة الطورائ (فى الاتحاد), أخر الرئيس علما بالقرار الصادر عن دوسوييه بالإستقاله”, موجها تحيه إلي طينته الإنسانية وإحترافيته وتواضعه.

اقرأ أيضا...

وتجدر الإشارة إلي أن دوسويية قد تم تعيينه فى تموز/يوليو لعام ٢٠١٥ كمدربا لمنتخب ساحل العاج بعد مرور خمس سنوات عرى رأس الجهاز التدريبي لمنتخب غينيا, إلا أنه قد أخفق فى مهمته الصعبة لخلافة مواطنه هيرفيه رينار الذى قام بقيادة ساحل العاجل إلي إحراز اللقب الأفريقي فى غينيا الإستوائية فى مطلع عام ٢٠١٥, وذلك بعد إنقطاع عن الألقاب استمر لمدة ١٣ عاما.

وقامت ساحل العاج بالخروج من البطولة القارة التى يتم إقامتها حاليا فى الغابون حتي يوم الخامس من شباط/فبراير وكان ذلك بعدما تعادل مع توغو سلبا, والكونغو الديموقراطية بنتيجة ٢-٢, ومن ثم خسرت أمام المغرب بنتيجة صفر-١, فى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان مدرب الجزائر التى قامت بالخروج بدورها من الدول الاول برصيد نقطتين أيضا, البلجيي جورج ليكنز هو أول الضحايا لأمم أفريقيا ٢٠١٧, حيث قام أيضا بالإعلان عن استقالته قبل العودة إلي الجزائر, على إثر خروج المنتخب الذى كان من المرحشين البارزين لإحراز اللقب, من منافسات الدور الأول أيضا.

رابط مختصر
كلمات دليلية
احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
المؤتمر الصحفي الذي جمع بين زوران ورئيس نادي النصر على خلفية استقالة المدرب وانتقاله للعين الاماراتي

المؤتمر الصحفي الذي جمع بين زوران ورئيس نادي النصر...
استقالة رئيس شركة ياهو التنفيذي واعلان نهاية الشركه وتغيير اسمها الى Altaba

استقالة رئيس شركة ياهو التنفيذي واعلان نهاية الشركه وتغيير...
الرياضة العالمية: عودة واين روني للتشكيلة الرئيسية فى قائمة مورينيو أمام ريدينغ

الرياضة العالمية: عودة واين روني للتشكيلة الرئيسية فى قائمة...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
إنقاذ سواريز برشلونة من سقوطه المؤكد امام نادي ريال بيتيس الفوز الأربعين لنادي غولدن ستايت بسحقة كليبيرز فى منافسات دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين المؤتمر الصحفي الذي جمع بين زوران ورئيس نادي النصر على خلفية استقالة المدرب وانتقاله للعين الاماراتي من هو مهاجم فريق الاهلي المصري الجديد.. اللاعب كوليبالي الملقب بـ دروجبا انضمام اللاعب السوري عمر خريبين لنادي الهلال السعودي بنظام الإعارة مقابل مليون دولار