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إنقاذ سواريز برشلونة من سقوطه المؤكد امام نادي ريال بيتيس

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 10:02 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
إنقاذ سواريز برشلونة من سقوطه المؤكد امام نادي ريال بيتيس

فقد قام اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز بإنقاذ فريقه النادي الكتالوني حامل اللقب من الخسارة أمام مضيفه ريال بيتيس بتسجيله هدف التعادل بنتيجة ١-١ فى الثواني القاتلة فى يوم السبت فى منافسات المرحلة العشرين من بطولة الدوري الإسباني لعام ٢٠١٧.

وجدير بالذكر بأن بيتيس كان فى طريقه إلي تحقيق الفوز بعدما قام بالتقدم عبر اليكس اليغريا فى الدقيقة الـ٧٥, إلا أن اللمسة السحرية من الأرجنتيني ليونيل ميسي قامت وضع اللاعب سواريز فى مواجهة المرمي مباشرة فأدرك التعادل فى الدقيقة الأخيرة.

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وقد فشل نادي برشلونة فى تصدر الدوري ولو لساعات, ولكنه قام بالتقدم إلي المركز الثاني رافعا رصيده إلي ٤٢ نقطة بفارق الأهداف أمام اشبيليه الثاني ونقطة خلف نادي ريال مدريد.

ونادي اشبيله بدورة يمتلك الفرصة الكبيرة للتصدر فى حين يحل كضيفا على اسبانيول, وذلك فى إنتظار مباراة ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد مساءا.

ولنادي ريال مدريد مباراة مؤجله فى مع فالنسيا سوف يقوم بخوضها فى خلال الشهر القادم.

هذا وقد اتيحت لنادي برشلونة الفرص العديدة فى الشوط الأول من هذا اللقاء, وذلك عبر ثلاثي الهجومي الذي يتألف من ميسي وسواريز والبرازيلي نيمار, وقد كان مهاجم بيتيس روبن كاسترو فى المقابل مصدر الخطورة على مرمي الحارس الألماني مارك-اندري تير شتيغن.

وفى الشوط الثاني, استطاع ريال بيتيس بتحقيق النجاح فى إفتتاح التسجيل من ركلة ركنية من الجهة اليمني, قام اليكس اليغريا بمتابعتها فى إتجاه المرمي, واستقرت الكرة فى داخل الشباك على الرغم من محاولة المدافع جيرار بيكه من القيام بإبعادها برأسه فى الدقيقة الـ ٧٥.

ونجح نادي برشلونة بالسيطرة فى الدقائق الأخيرة, واغفل الحكم عن إحتساب هدف صحيح له من كرة للويس سواريز اثبتت الإعادة بأنها قد اجتازت خط المرمي, إلا أن الأوروغوياني قام بخطف هدف التعادل وكان ذلك عندما تلقي كرة بينية رائعة من اللاعب المحترف ميسي خلف المدافعين تابعها فى الزوايه اليسري للمرمي.

وقد انفرد سواريز بصدارة ترتيب الهدافين رافعا رصيده إلي ١٦ هدفا, وذلك بفارق هدف أمام ميسي, وهدفين أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وفى يوم الأحد من المقرر بان يلقتي أيضا اتلتيك بلباو مع سبورتينه خيخون, وسوف تختم هذه المرحلة فى يوم الإثنين بلقاء لاس بالماس وفالنسيا.

وقد تم إفتتاح المرحلة فى يوم الجمعة بتعادل اوساسونا مع ملقة بنتيجة ١-١, وتم استكمالها فى يوم السبت بتحقيق فياريال الفوز على غرناطة بنتيجة ٢-صفر وإيبار على ديبورتفيو ٣-١ وسلتا فيغو على ليغانيس بنتيجة ٢-صفر وتعادل الافيس مع اتلتيكو مدريد سلبا.

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فاطمة محمد العلي من محافطة الشرقية - الإحساء , حاصلة على شهادة بكالوريوس اعلام قسم صحافة بتقدير جيد جدا ،ابلغ من العمر 26 عاماً ، اعمل كمحررة في جريدة كابتن نيوز .
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