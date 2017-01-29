اخبار ليبيا: حالات إعدام وتعذيب فى مخيمات ليبية تنشرها صحيفة ألمانية فى تقرير لها

2017 01 29

ففى الدولة الليبية يواجه مهاجرون الإعدام والتعذيب وغيرها من الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ويتم ذلك فى مخيمات يقوم مهربون فى الدولة الليلية بإدراتها, وذلك جاء وفقا لما أفاد تقرير قامت السفارة الألمانية فى النيجر بإعداده للحكومة الألمانية وقامت صحيفة “فيلت إم زونتاغ” بنشره اليوم الأحد.

ووفقا لما قامت الصحيفة بنقله عن السفاره, فقد تم توثيق إعدام عدد لا يحصي من الهاجرين هذا بالإضافة إلي عمليات التعذيب والإغتصاب والروشة والنفي إلي الصحراء التى يتم عملها بشكل يومي, بالإستناد إلي صور وتسجيلات مصورة أصلية تم التقاطها بخواتف محمولة تقوم بإظهار معسكرات الإعتقال, التى يقوم المهربون بإدراتها.

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هذا وقد قام تقرير السفارة التى تم إرساله فى برقيه ديبلوماسية إلي المستشارية وإلي وزارات أخري بالتحدث عن خمسة عمليات إعدام بالضبط يتم حدوتها فى يوم الجمعة من كل اسبوع فى سجن واحد وذلك وفقا لما قد قام شهود عيان بذكره, حتي يتم إفساح المجال لمهاجرين جدد, مما يسمح بزيادة عدد المهاجرين وإيرادات المهربين.

وقد جاء الأنباء عن تقرير السفارة قبيل الإجتماع لزعماء الإتحاد الأوروبي فى مالطا فى هذا الإسبوع لكي يتم منافشة سل الحد من الهجرة من قارة افريقيا.

وعن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل, فقد قامت بإثارة المخاوف فى شأن الأوضاع فى الدولة الليبية يوم أمس, قائلة فى تسجيل فيديو على الإنترنت لها, بأنه على أوروبا أن تقوم بالتعاون مع الدولة التى تقع فى شمال أفريقيا لكي يتم السيطرة على الهجرة غير الشرعية بشكل نهائي, ولكن لا يمكن بان يتم توقيع إبرام اتفاق مماثل لذلك الذي وقعته مع تركيا فى العام المنصرم إلي حين أن يتم إستقرار الأوضاع.

وفى تشديد من رئيسة مجموهة الخضر التى تدعي إلي حماية البيئة فى البرلمان الأوروبي سكا كيلر قالت بأنه يجب علي الحكومة الألمانية أن تقوم بالعمل على منع أي نوع من الإتفاق مع الحكومة الليبية إذا كانت على دراية بإنتهاكت حقوق الإنسان, وقد قامت الصحيفة بالنقل عنها قولها بأن توقيع إتفاق هجرة مع ليبيا يعني بان الأشخاص سوف يرسلونة مرة أخري إلي وضع كارثي وغير إنساني.