اليمن.. نجاح التحالف العربي فى تدمير طائرة من دون طيار مصنوعة فى إيران بمنطقة المخا

2017 01 29

ففى إطار مستجدات اليمنية نجحت قوات التحالف العربي يوم أمس, بتدمير طائرة من دون طيار إيرانية الصنع, فى منطقة شمال المخا, وكان ذلك قبيل إطلاقها من منصة متنقله, التى تقوم بإستهداف قوات الجيش اليمني والمقاومة الشغبية التى تشارك فى العمل على تحرير المدينة وميناء المخا, وقامت قناة الجزيرة الإخبارية فى ليل يوم أمس بان الرئيس عبد ربه منصور هادي قرر بان ينقل البرلمان إلي عدن.

هذا وقد قامت وكالة “أنباء الإمارات” بالنقل عن نائب رئيس أركان الجيش اللواء أحمد سيف اليافعي, قوله حيث قال “بأن الجيش الزطني وأثناء استطلاعه فى منطقة شمال المخا قام برصد الإستعداد لإطلاق هذه الطائرة من فوق آليه نقل خفيفه, حيث تم التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية التى تعمل فى الدولة اليمنية, والتى قامت بالتعامل مع الطائره ودمرتها بصاروخ جو أرض”.

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وقام بالإضافة بان “الميليشيات وبعد ان تم تضييق الخناق عليها, بدات فى إستخدام أسلحة تم تهربيها من الدولة الإيرانية, ومنها هذا النوع من الطائرات”.

وفى إشارة للواء اليافعي, قال بان وصول هذه الأسلحية الإيرانية يظهر بكل وضوح التدخل الإيراني السافر فى الأزمة بالدولة اليمنية, “وإظهار محاولات طهران لزعزعة الإستقرار فى المنقطة, وتهديد السلم فى اليمن, وكان ذلك من خلال تزويد الميليشيات الحوثية بأسلحة ومعدات متطورة فى محاولة منها للإلتفاف على الإنتصارات المتتالية للقوات الشرعية التى يتم دعهما من التحالف العربي”.

إلي ذلك فقد قام الجيش اليمني بإعلانه الطريق الرابط بين المخا ومحافظة الحديدة منطقة عسكرية, حيث دعي المواطنين إلي أن يبتعدوا من الأماكن التى بها تجمعات الميليشيات الحوثيةو وقام بالدعوة أيضا إلي أن يتم تجنب إستخدام الخد السالحي, وأيضا الإبتعاد التام عن المركبات والمدرعات العسكرية وأماكن تمركز ميليشيات الحوثي وصالح.

وجدير بالإشارة بان التحالف العربي قام أيضا بتنفيذ تفجير فى يوم أمس لعمية إنزال بري وبحري فى مديرية المخا ومينائها بعد ان تم إستعادة السيطرة عليها.

وقام مصدر عسكري بالإيضاح “بان القوات اليمنية التي يتم دعمها من التحالف العربي نجحت فى أن تتمكن من استعادة مقر الشرطة وشوارع عدة فى مدينة المخا فى ليل أول من أمس. وقال بأن “المنفذ الوحيد المتبي لفرار الميليشيات الحوثية الإرهابيه هو الجبهة الشمالية بعدما قامت بمحاصرة القوات الحكومية المدنية من الشرق والجنوب, فيما تسيطر بوارج ومروحيات أباتشي تتبع لقوات التحالف على واجهتها البحرية”.

إلي ذلك فقد قام اللواء ركن خالد فاضل يوم أمس بالإقرار, على إلغاء مسميات الفصائل والشعارات كافة والإنضواء تحت الأولية العسكرية فى المحافظة.

وفى مدينة الحديدة التى يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بالسيطرة عليها قامت مصادر طبية بالذكر بان ١٩ عنصرا تم قتلهم وإصابة ٢٣ آخرون فى معارك جرت فى ليل يوم الجمعة على ساحل البحر الأحمر.

وقد أفادت مصادر طبية أخري فى مدينة عدن, بان ثمانية جنود من القوات الشرعية تم قتلهم وجرح ١٣ فى المواجهات ذاتها.