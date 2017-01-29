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ساعات النوم القليلة.. والسلبيات الناجمة عنها

تعرف على اضرار الارق وقلة ساعات النوم وما يصحبه من تأثير عام على صحة الجسم

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 4:51 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
ساعات النوم القليلة.. والسلبيات الناجمة عنها

مع تقدم العلم والطب والدراسات الحديثه في مختلف المجالات الصحيه والطبيه , يطل علينا هذا العالم بالعديد من الاخبار الهامه التي تختصر علينا عناء البحث والتقصي عن كثير من الامراض والمشاكل الجسميه واسبابها واضرارها وطرق معالجتها , ومنها دراسه تعني باضرار ومخاطر قلة النوم والارق , على الجسم والصحه في مختلف المراحل العمريه , وكيف تؤثر سلبا على وظائف اجهزة الجسم , وعنها نتطرق في هذا المقال الى اختصار قد يفيد البعض منا في هذا الجانب ..

فقد كشفت نتائج دراسة جديدة أن قلة النوم واضطراباته , قد تؤدي لاحقا الى ضعف عمل الجهاز المناعي وهو الامر الذي قد يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المتنوعه والمختلفه في شتى مراحل عمره كان شبابا او اكبر من ذلك , وعاده ما يتم التعرف على أسباب وعلاج قلة النوم باذخ الادويه والمسكنات وغيرها .

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ومنها فقد عمل الباحثون القائمون على الدراسة وقاموا بتطويرات متعدده , تمت في مركز طب النوم في جامعة واشنطن المشهور باسم UW Medicine  Sleep Cent وتوصلوا بعدها الى مجموعه من النتائج , وذلكعن طريق استهدافهم لحوالي احدى عشرة توأم , كان الغرض من تجربة الدراسه عليهم هو دراسة العلاقة بين النوم وكفاءة عمل الجهاز المناعي في جسم الانسان .

وعليها فقد لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين لايمكنهم الحصول على ساعات نوم كافية كان عمل جهازهم المناعيبصوره ابسط من اشخاص اخرون كثر , وهم اللذين يحصلون على ساعات من النوم والراحه تكون كافية الى حد ما .

وهو الامر الذي ظهر جليا في تاكيدات الباحثون من خلال الدراسة أن على الإنسان الطبيعي أن ينام ما بين 7- 8 ساعات ليصل بها اخيرا الى تحقيق التوازن النسبي في عمل وظائف جسم الانسان والمحافظه على صحة أفضل .

فيما قد أوضح الباحثون أن المشكلة التي تقابل العالم ككل , وذلك في الوقت الحالي، هي ساعات النوم البسيطه والتي ينجم عنها اسباب في شكل و نمط الحياة المتسارع , قد تؤدي إلى نقص في كفاءة عمل الجهاز المناعي والعمل على انتشار الأمراض بصورة سريعه ومن ابسط الامور , في عالمنا حاليا باختلافه عن ذي قبل .

ولقد خص الباحثون في هذه الدراسه عمل التجارب مابين الموظفين والعاملين الذين يمكنهم الحصول على أقل من ست ساعات من النوم كل مساء , ووضحوا ابرز  النصائح التي تساعد الانسان على النوم ..

  • العمل على الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الموعد بشكل يومي .
  • العمل على تجنب القيلولة قدر المستطاع بالخصوص في ساعات المغرب يوميا .
  • العمل على تناول وجبات خفيفة من الطعام في ساعات مبكره يوميا .
  • عدم تناول الكافيين في اوقات المساء وقبل الخلود الى النوم تحديدا
  • الانتظام ضمن يئة النوم بشكل شامل , وذلك بدء من السرير إلى درجة حرارة الغرفة وإضاءتها
  • العمل على إبقاء غرفة النوم لغرض النوم فقط وليس للنشاطات الأخرى كمشاهدة البرامج المفضله على الـ TV
  • الامتناع عن تتبع الوقت في كل مرة يتم الاستيقاظ بها
  • اللابتعاد عن النوم بالقوة، بل يجب أن تسارع بتوجهك نحو الفراش عندما تكون متعبا وترغب بالنوم فعلا
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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.
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