ساعات النوم القليلة.. والسلبيات الناجمة عنها

مع تقدم العلم والطب والدراسات الحديثه في مختلف المجالات الصحيه والطبيه , يطل علينا هذا العالم بالعديد من الاخبار الهامه التي تختصر علينا عناء البحث والتقصي عن كثير من الامراض والمشاكل الجسميه واسبابها واضرارها وطرق معالجتها , ومنها دراسه تعني باضرار ومخاطر قلة النوم والارق , على الجسم والصحه في مختلف المراحل العمريه , وكيف تؤثر سلبا على وظائف اجهزة الجسم , وعنها نتطرق في هذا المقال الى اختصار قد يفيد البعض منا في هذا الجانب ..
فقد كشفت نتائج دراسة جديدة أن قلة النوم واضطراباته , قد تؤدي لاحقا الى ضعف عمل الجهاز المناعي وهو الامر الذي قد يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المتنوعه والمختلفه في شتى مراحل عمره كان شبابا او اكبر من ذلك , وعاده ما يتم التعرف على أسباب وعلاج قلة النوم باذخ الادويه والمسكنات وغيرها .
ومنها فقد عمل الباحثون القائمون على الدراسة وقاموا بتطويرات متعدده , تمت في مركز طب النوم في جامعة واشنطن المشهور باسم UW Medicine Sleep Cent وتوصلوا بعدها الى مجموعه من النتائج , وذلكعن طريق استهدافهم لحوالي احدى عشرة توأم , كان الغرض من تجربة الدراسه عليهم هو دراسة العلاقة بين النوم وكفاءة عمل الجهاز المناعي في جسم الانسان .
وعليها فقد لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين لايمكنهم الحصول على ساعات نوم كافية كان عمل جهازهم المناعيبصوره ابسط من اشخاص اخرون كثر , وهم اللذين يحصلون على ساعات من النوم والراحه تكون كافية الى حد ما .
وهو الامر الذي ظهر جليا في تاكيدات الباحثون من خلال الدراسة أن على الإنسان الطبيعي أن ينام ما بين 7- 8 ساعات ليصل بها اخيرا الى تحقيق التوازن النسبي في عمل وظائف جسم الانسان والمحافظه على صحة أفضل .
فيما قد أوضح الباحثون أن المشكلة التي تقابل العالم ككل , وذلك في الوقت الحالي، هي ساعات النوم البسيطه والتي ينجم عنها اسباب في شكل و نمط الحياة المتسارع , قد تؤدي إلى نقص في كفاءة عمل الجهاز المناعي والعمل على انتشار الأمراض بصورة سريعه ومن ابسط الامور , في عالمنا حاليا باختلافه عن ذي قبل .
ولقد خص الباحثون في هذه الدراسه عمل التجارب مابين الموظفين والعاملين الذين يمكنهم الحصول على أقل من ست ساعات من النوم كل مساء , ووضحوا ابرز النصائح التي تساعد الانسان على النوم ..
- العمل على الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الموعد بشكل يومي .
- العمل على تجنب القيلولة قدر المستطاع بالخصوص في ساعات المغرب يوميا .
- العمل على تناول وجبات خفيفة من الطعام في ساعات مبكره يوميا .
- عدم تناول الكافيين في اوقات المساء وقبل الخلود الى النوم تحديدا
- الانتظام ضمن يئة النوم بشكل شامل , وذلك بدء من السرير إلى درجة حرارة الغرفة وإضاءتها
- العمل على إبقاء غرفة النوم لغرض النوم فقط وليس للنشاطات الأخرى كمشاهدة البرامج المفضله على الـ TV
- الامتناع عن تتبع الوقت في كل مرة يتم الاستيقاظ بها
- اللابتعاد عن النوم بالقوة، بل يجب أن تسارع بتوجهك نحو الفراش عندما تكون متعبا وترغب بالنوم فعلا