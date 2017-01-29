الفوز الأربعين لنادي غولدن ستايت بسحقة كليبيرز فى منافسات دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين

2017 01 29

فقد قام نادي غولدن ستايت وزريز وهو وصيف بطل الموسم السابق, بسحق لوس أنجليس كليبيرز بنتيحة ١٤٤-٩٨ فى ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركية للمحترفين يوم أمس السبت, لكي ينجح فى تحقيق الفوز الأربعين له فى خلال هذا الموسم, وذلك بفضل ٤٣ نقطة لنجمة ستيفن كوري.

وقد قام أفضل لاعب فى الدوري الموسم المنصرم, كوري, بالمساهمة فى فوز فريقه متصدر ترتيب المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل فى هذا الموسم, ففي الثانية الاخيرة من الربع الثاني, نجح فى ان يقوم بتحقيق الرمية الثلاثية من منتصف الملعب, وفى الربع الثالث قام بتسجيل ٢٥ نقطة من أصل ٤٥ لفريقه فى مقابل ٢٣ نقطة لكليبيرز.

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وع الهيمنة المطلقة لغولدن ستايت على هذا اللقاء وحسمها مع نهاية الربع الثالث بنتيجة ١١٧-٧٤, فقد قام مدرب الفريق ستيف كير بإراحة عددا من لاعبيه الأساسيين فى الربع الاخير, ومنهم كوري الذى قام بإنهاء المباراة مع ٤٣ نقطة وتسع متابعات, مع العلم بانه قام باللعب مدة ٢٩ دقيقة فقط.

وفى هذه المرة الثالثة فى خلال هذا الموسم يسجل فيها كوري أكثر من ٤٠ نقطة فى مباراة واحدة, ويعتبر الفارق الذى قد بلغ ٤٦ نقطة والذى قد حققه غولدن ستايت على حساب لوس أنجليس, وهو الأكبر له فى هذا الموسم, مع العلم بأن كليبيرز لم يخسر أيا من المباريات السابقة له فى خلال هذا الموسم أيضا, بأكثر من ٢٦ نقطة.

وقد كان أفضل مسجل للفريق الخاسر فى المباراة هو بلايك غريفين مع ٢٠ نقطة, مع العلم بانه قام بخوض المباراة فى تغيب كريس بول المصاب, ونجح غولدن ستايت بهذا الإنتصار العريض بالحافظ على سجله الأفضل فى منافسات هذا الدوري, مع تحقيق ٤٠ فوزا وسبع هزائم فقط فى صدارة المجموعة الغربية, بينما مني نادي كليبيرز بخسارته الـ١٨ فى هذا الموسم مقابل ٣٠ فوزا, وهذه الخسارة الرابعة للوس أنجليس فى المبارايات الخميس الاخيرة له.

إلي ذلك نجح ميامي هيت بتحقيق الفوز السابع لها تواليا وكان ذلك على حساب ديترويت بيستونز بنتيجة ١١٦-١٠٣ وذلك فى إنجاز كان هو الاول له منذ شهر شباط/فبراير ٢٠١٤ عندما كان لا يزال يقوم فى صفوف بضم نجم حامل اللقل الحالي كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس.

هذا ويقوم ميامي هيت بإدانه لاعبيه السلوفيني غوران دراغيتش (23 نقطة) وواين الينغتون (19 نقطة) بتحقيقه الإنتصار, أما لاعب ارتكاء العائد من الإصابة حسان وايتسايد, فقط اكتفي بتسع نقاط و ١٢ متابعة.

ولم يقوم ميامي بحسم المباراة إلي فى الربع الرابع منها, عندما حقق التفوق بأربعة عشر نقطة ٢٦-١٢ لكي يقوم بتحقيق الفوز الثامن عشر بذلك فى هذا الموسم فى مقابل ٣٠ خسارة وهو فى المركز الـ١٣ فى المنطقة الشرقية.

أما ديترويت عاشر ترتيب المنطقة الشرقية, فقد تلقي خسارته السادسة والعشرين فى هذا الموسم فى مقابل ٢١ انتصارا, وقد حقق ممفيس غريزليز الفوز على يوتا جاز بنتيجة ١٠٢-٩٥, ودنغر ناغتس على فينيكس صنز بنتيجة ١٢٣-١١٢, وبوسطن سلتيكس على ميلووكي باكس بنتيجة ١١٢-١٠٨ بعد التمديد, كما قد حقق ساكرامنتو الفوز على تشارلوت هورنتس بنتيجة ١٠٩-١٠٦ ومينيسوتا تمبروولفز على بروكليس نتس بنتيجة ١٢٩-١٠٩.