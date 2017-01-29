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المؤتمر الصحفي الذي جمع بين زوران ورئيس نادي النصر على خلفية استقالة المدرب وانتقاله للعين الاماراتي

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 3:39 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
المؤتمر الصحفي الذي جمع بين زوران ورئيس نادي النصر على خلفية استقالة المدرب وانتقاله للعين الاماراتي

ضمن مستجدات اخبار الرياضه العربيه , ومن قلب كرة القدم السعوديه , نتطلع دوما لنشر مايتم تداوله باهتمام عبر الانترنت والسوشيال ميديا , ومنها قضية استقالة مدرب نادي النصر السعودي ” زوران ” وانتقاله بصوره مباشره الى نادي العين الاماراتي , والي قدم له عروض افضل قبل انتهاء هذا الموسم مع نادي النصر السعودي .

وهو الامر الذي تطرق من خلاله رئيس النادي الى عقد مؤتمر صحفي لكي يبين فيه ملابسات هذا الامر , وعن ماجاء في المؤتمر اليكم الاتي ..

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لقد قام رئيس نادي النصر “الأمير فيصل بن تركي” في تاريخ يوم امس السبت 28 يناير 2017 , بالتاكيد على عده امور من خلال مؤتمر صحفي انعقد يوم امس , ومن اهمها أن نادي النصر لا يقف على أحد، وأن المدرب زوران هو مدرب كبير , ولقد تم تفهم وضغه في طريقة استقالته بشكل مفاجئ من النادي , الا ان العتب لايقع عليه في ذلك بل على إدارة نادي العين الإماراتي الذي قدم له عرضا اكبر للانتقال اليه .

برغم ان عقده مع النصر لازال قيد الاتفاق بين المدرب وادراة النصر .

وعليها فقد صرح رئيس النصر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع المدرب زوران ماميتش على ان زوران قد شرحا لجميع جوانب ظروفهد واعرب انه قد تقبل الموضوع ومااستشكل فيه برحابه صدر , وقال انه لا يمكن أن نجبره على البقاء وهو لا يرغب بذلك تحت اي ظرف كان , ومن جانبنا نحن في نادي النصر فليس من طبعنا ان نجبر احدا على البقاء في النصر ايا كان .

سواء كان المدرب أو لاعب في النادي , وعلمنا وتفهمنا ان زوارن لا يريد البقاء، بالمقابل فنحن نحترم نادي العين الاماراتي , بيد اننا كنا نتمنى ان يدخلوا لنا من الباب .

ولقد توقعت ان اجد ذلك من ادارة نادي العين , ولو انه تم لكنا قدمنا لهم العينين،كما وان المدرب زوارن قد قام بعمل جيد وذلك ظهر جليا في النتائج التي حققها مع الفريق , وكنت ولازلت اشعر بارتياح لها كما انه كان مرتاح في العمل معنا كـ ادارة ونادي ولاعبين .

ولقد اردف رئيس نادي النصر  “كثيرا ماكنا نرغب في المدرب ولم نحبذ ان يكون بيننا لف ودوران , ولقد تم تقديم عرض الى المدرب من نادي آخر ورغب في الرحيل، وعليها فقد كان هناك شرط جزائي لنا وعلينا، وبدورنا فنحن نحترم المدرب ونحترم قراره وفريق النصر لن يتوقف ولن يضعف على حساب أحد بل سيبقى النصر كبيراً دوماً .

ومن جانبه فقد قال رئئيس النصر السعودي في حديثه في المؤتمر الصحفي , نحن نحترم زوران وسنبقى على علاقة محترمه ولكن العتب موجه الى الأخوة في نادي العين فقط. , ومع ذلك فنحن لدينا ثقة في اللاعبين المحترفين وسوف يستمرون  معنا حتى نهاية الموسم، والمدرب قدم احترامه الى الإدارة وقد حدثنا عن ظروفه وتفهمناها .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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