السعودية عاجل : بالصور حريق مستشفى الطائف يسفر عن اكثر من 75 اصابه وحالة مرضية

2017 01 29

لقد اهتمت الصحف السعوديه هذا الصباح بنقل خبر اندلاع حريق مستشفى مشهور بمنطقة الطائف , وقد اسفرت الصحف السعوديه ومواقع الاخبار على الانترنت ومنها صحيفة سبق والرياض الالكترونيه عن وصول حالات الاصابه جراء حريق المستشفى الى اكثر من خمسه وسبعون حاله , وعن تفاصيل الخبر اليكم التالي ..

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة الطائف بالتاكيد على عودة العمل في مستشفى مجمع الملك فيصل الطبي , وذلك بعد اتمام السيطرة على حريق انتشر بشكل سريع وكبير في أحد الأقسام في المستشفى وذلك في صباح اليوم الأحد وتحديدا عن الساعه السابعه صباحا .

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فيما أوضحت وزارة الصحة بمنطقة الطائف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر ” على انها قامت بالسعي لارسال مجموعه من فرق الطوارئ للموقع بعد تلقيها اخبار وبلاغات تفيد باندلاع حريق محدود في أحد الغرف بالمستشفى , وهو الامر الذي جاء على اثره الاسراع لعملية نقل المرضى إلى غرف مخصصة , والابتعاد بهم عن مصدر الحريق وذلك دوذلك بهدف الحرص على سلامتهم.

ولقد قام ممثلو الحساب الرسمي للدفاع المدني, بالتوضيح على أنه تم تسجيل ثلاثه إصابات قبل ساعات من الان , بيد انه تم نقل ما يقارب 75 مريض بالمستشفى من غرفهم الى غرف اخرى , وعليها فقد تم إصدار بيان رسمي لإيضاح التفاصيل كاملة خلال ساعات اهذا اليوم بالتفصيل .

وعن الاخبار التي اهتمت بنقلها صحيفة سبق السعودية الالكترونيه , فقد ذكرت في اخبار حريق مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف , عن تلقي وزارة الصحه في غرفة المراقبة والسيطرة بمجمع الملك فيصل الطبي انذارا عند الساعة الثامنة والنصف , من صباح اليوم الأحد 29 يناير الجاري , وحالة وجود دخان وحريق في إحدى الغرف المتركزه في قسم الامراض الباطنيه ” رجال ”

وكانت تضم حينها أحد المرضى النفسيين , ومنها فقد تم تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة والعمل على تنفيذ عملية إخلاء باحترافية داخل المستشفى، كما وقد ساعدت العملية في إخلاء ٨٥ مريضاً من الغرف في القسم الذي شهد تضررا مع بقيه الأقسام المجاورة إلى مواقع اكثر امنا وسلامه في داخل المستشفى، .

وعليها فقد قامت باعطائها الأولوية لسلامة المرضى بالمستشفى ككل .

فيما قد عمدت فرق الدفاع المدني بأعمالها في السيطرة على الحريق المحدود فيغرفه من القسم المتضرر بالحريق , وكان يقع في الدور الثالث، فيما ركزت الفرق الطبية داخل المستشفى على المحافظه على سلامه المرضى , والاسراع في إخلائهم واحتواء الوضع وفقًا لخطط الطوارئ .

ولقد تم الايضاح من جانب المتحدث الرسمي لصحة الطائف ” عبد الهادي الربيعي” على أن صحة الطائف جهزت حوالي عشرون فرقة إسعافية إلى جانب فرق الجهات المشاركة بشكل احتياطي , وذلك للبقاء مطمئنين على الجميع , وبأنه تمت السيطرة التامة على الوضع القائم دونالعمل على التنقل بحالات المرضى في خارج المستشفى .

كما وقد نتج عن الحريق ثلاث إصابات طفيفة , وسريعا ماتم التعامل معها بقسم طوارئ المستشفى، وعليها فان العمل يتم ضمن اجراءات مكثفه على إعادة المرضى لمواقعهم بعد عزل الجزء المتضرر والتاكيد من قبل ادارة المستشفى على سلامة جميع الأقسام.