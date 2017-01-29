وفاة الممثل جون هيرت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاماً

2017 01 29

في اخر ماتقدمت به اخبار الفن والفنانون هذا المساء , خبر تم نشره عن وفاة الممثل العالمي الكبير ” جون هيرت ” وذلك عن عمر يناهز الـ 77 عاما , ونقلت وكالات الانباء الفنيه بوفاة الممثل البريطاني المخضرم جون هيرت , وهو من اكبر الفنانون في بريطانيا و اوروبا بشكل عام , فقد تم ترشيحه قبل اعوام لنيل جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلمه الرائع “الرجل الفيل – المشهور باسم ذا إلفانت مان”

كما وانه ايضا م ترشيحه قبل وفاته لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “ميدنايت اكسبريس” ولقد افادت مصادر عن ان الممثل جون هيرت قد توفي في تاريخ يوم امس السبت 28 يناير 2017 عن عم 77 عاما , وذلك بعد معانا وصراع كبير مع مرض السرطان الذي اصيب به قبل اعوام في البنكرياس , وهذا بحسب ماذكرته عائلته واصدقاءه والمقربون منه بعد وفاته مباشره .

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ومن الجدير ذكره ان النجم الكبير هيرت كان معروفا بشخصيته ودوره في أكثر من عدد 200 فيلم وانتاج درامي , قام بتاديتهم باحتراف واقترب من جمهوره بشكل كبير من خلالهم خلال مسيرته الفنية التي امتدت ستة عقود .

الا انه تم الكشف في العام 2015 عن مرضه ومعاناته منه في مراحل مبكرة من سرطان البنكرياس ومن وثتها وهو يتلقى العلاج , وقد قام بالابتعاد عن الانظار والساحه الفنيه بشكل واضح .

ومن هنا فقد جاءت تاكيدات من قبل تشارلز مكدونالد “ممثل جون كروزبي مدير المواهب في لوس انجلوس” وهو المقيم في بريطانيا بتصريحاته الى وكالة اخبار رويترز , بتلقي خبر وفاة هيرت في رسالة عبر البريد الإلكتروني .

ومنها فقد قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) بنقل الخبر وتاكيده بشكل رسمي , وذلك عن وكيل أعمال الممثل وفاة هيرت , حيث لم يتمكن الحصول على المزيد من التفاصيل بشكل فوري عن كافه الظروف التي تعرض لها قبل وفاته.

كما وان النجم المخضرم هيرت , كان في وقت سابق من العام 20016 قد صرح بـ حالة و تشخيص إصابته بالسرطان إنه يعتزم مواصلة العمل في اي مجال كان , فان النجم هيرت قد قام بلعب دور البطولة مؤخرا في المسلسل التلفزيوني المعروف “ذا لاست بانثرز” وايضا قام بالمشاركه في فيلم ” جاك ” وهو العمل السينمائي المرشح لجائزة أوسكار .

فقد كان دوره فيه يتمثل في لعب شخصيه القس الذي يحاول ان يواسي الزوجة المترملة , وهي زوجه الرئيس جون كنيدي , حيث يهتم الفيلم بتمثيل طريقة اغتياله بشكل رائع خلال احداث العمل .

ولقد تمكن النجم هيرت من نيل أول ترشيح له في جوائز أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن شخصية الدور الذي قام باداءه , وتمثل في كونه يقيم كسجين ويدعى ماكس يصادق مهرب المخدرات المسجون بيلي , وذلك داخل سجن تركي في فيلم سمي بـ “ميدنايت اكسبريس”

والنجم هيرت قد نشأ في ديربشير في انجلترا والفيلم تم عرضه في عام 1978.

وعليها فقد تمكن هيرت ايضا من نيل إشادة كبيرة وشامله , وحصل على ترشيحا لجوائز أوسكار كأفضل ممثل عن دور جون ميريك , شخصيه رجل يعاني من تشوه كبير في الزمن الاصعب وهو العصر الفيكتوري.

ومن الجدير بالاشاره ان الممثل هيرت , قد فاز بـ جائزتين من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون ” بافتا ” وذلك عن دوريه في فيلم الرجل الفيل – ذا إلفانت مان و فيلم ميدنايت اكسربيس , ومن ثم حصل على جائزة شرفية من جوائز بافتا في العام 2012 , ونالها بسبب ابداعه ومساهماته الفعاله والبارزة في السينما الاوروبيه والعالميه .