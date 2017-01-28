تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز اخبار اليمن اليوم – إعلان الجيش الأمريكي مقتل «قياديين من تنظيم القاعدة» بهجوم أمريكي فى اليمن اليوم كابتن نيوز مستجدات قضية خلع الفنان حسين فهمي من سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي كابتن نيوز استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا كابتن نيوز وزارة السياحه المصرية : عدم تحديد الموعد الرسمي لتوثيق العمرة بشركات السياحة حتى الان كابتن نيوز إشتباكات عنيفة بشرق أوكرانيا تتسبب فى مصرع خمسة أشخاص كابتن نيوز إنقاذ سواريز برشلونة من سقوطه المؤكد امام نادي ريال بيتيس كابتن نيوز تحديث واتس اب وإطلاق خاصية مشاركة الموقع لحظه بلحظه كابتن نيوز اخبار ليبيا: حالات إعدام وتعذيب فى مخيمات ليبية تنشرها صحيفة ألمانية فى تقرير لها كابتن نيوز ترحيب كندا باللاجئين على اعقاب قرار الحظر الذي اعلنه ترامب بعدم دخولهم للولايات المتحدة كابتن نيوز ساعات النوم القليلة.. والسلبيات الناجمة عنها

الرئيس الفرنسي يطالب بالرد بقسوة على ترامب اذا شجع دول اخرى على الخروج من الائتلاف الأوروبي

مؤتمر لشبونة

آخر تحديث : السبت 28 يناير 2017 - 11:02 مساءً
2017 01 28
2017 01 28
الرئيس الفرنسي يطالب بالرد بقسوة على ترامب اذا شجع دول اخرى على الخروج من الائتلاف الأوروبي

نقلت وسائل اعلام فرنسية، تصريحات للرئيس فرانسوا اولوند القاها على هامش القمة التي انعقدت في البرتغال قال فيها انه على الدول الأوروبية ان تتصدى بقوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطلق تصريحات يشجع فيها دول اخرى غير بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي لاضعافه والنيل منه.

وكان الزعماء الأوربيون قد اجتمعوا في العاصمة لشبونة لمناقشة التحديات التي تواجهها القارة الأوروبية، في ظل تصاعد التيار الشعبوي المتطرف في العديد من الدول الأوروبية، بالتوازي مع تراجع اقتصاديات هذه الدول وارتفاع تكلفة القروض وتفاقم ازمة اللاجئين.

اقرأ أيضا...

وترددت انباء عن اتصال هاتفي من المقرر ان يجمع بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

وجمعت مكالمة اخرى اليوم بين رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخرج بعدها البيت الأبيض ببيانا قال فيه ان الولايات المتحدة الأمريكية عند التزامها بأمن اليابان.

وقال البيان، ان الزعيمان الياباني والأمريكي قد تناقشا حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

ومن المنتظر ان يزور وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس اليابان في اقرب وقت لمناقشة التهديد النووي لكوريا الشمالية.

وفيما يخص الأمر التنفيذي الذي اصدره ترامب يوم امس لمنع دخول مواطني سبعة دول عربية واسلامية الى امريكا لأربعة اشهر، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، جيليان كريستنسن، ان القرار يتضمن ايضا حاملي البطاقات الخضراء من مواطني هذه الدول السبعة، والتي من المفترض ان تسمح لحاملها باقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي اول رد فعل رسمي من الدول الموجودة على قائمة الحظر، قالت الخارجية الايرانية، ان قرار ترامب يمثل اهانة واضحة للعالم الاسلامي كافة وللشعب الايراني خاصة، وتوعدت ايران بالرد على هذا القرار عبر اتخاذ اجراءات قانونية وسياسية وقنصلية مناسبة ضد الحظر.

وقال وزير الخارجية السوداني ان بلاده تأسف لأن مواطنيها كانوا ضمن قائمة الحظر، على الرغم من ان امريكا كانت قد رفعت عن السودان العقوبات منذ اسابيع قليلة، بعد تعاونها في مجال مكافحة الارهاب.

وكان اوباما قد قال قبل رحيله انه سيرفع الحظر التجاري المفروض على السودان منذ عقدين من الزمن، والذي يتضمن تجميد بعض الأصول وذلك ردا على التعاون الذي ابدته السلطات السودانية في مجال مكافحة الارهاب.

واصدرت الخارجية السودانية بيانا اليوم السبت بهذا الشأن عبرت فيه عن اسفها لأن يأتي قرار الحظر متزامنا مع القرار التاريخي برفع العقوبات، وبدء المستثمرين في البلدين في اجراء اتصالات من اجل التعاون المشترك.

وتعرضت السودان لأزمات اقتصادية ضخمة استهلكت مواردها من عوائد بيع النفط، بعد انفصالها عن الجنوب في عام 2011.

رابط مختصر
كلمات دليلية
احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
فنان جرافيتي ياباني شهير يرسم ترامب وسط اثنين من جماعة عنصرية

فنان جرافيتي ياباني شهير يرسم ترامب وسط اثنين من...
القرارات الاولى برئاسة ترامب.. وقرار تعيين دان كوتس رئيس للاستخبارات الوطنية

القرارات الاولى برئاسة ترامب.. وقرار تعيين دان كوتس رئيس...
دعوه مقدمه الى الجيش الامريكي من اوباما بالعمل على تسهيل انتقال السلطة الى ترامب

دعوه مقدمه الى الجيش الامريكي من اوباما بالعمل على...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا إنقاذ سواريز برشلونة من سقوطه المؤكد امام نادي ريال بيتيس الفوز الأربعين لنادي غولدن ستايت بسحقة كليبيرز فى منافسات دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين المؤتمر الصحفي الذي جمع بين زوران ورئيس نادي النصر على خلفية استقالة المدرب وانتقاله للعين الاماراتي من هو مهاجم فريق الاهلي المصري الجديد.. اللاعب كوليبالي الملقب بـ دروجبا