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فنان جرافيتي ياباني شهير يرسم ترامب وسط اثنين من جماعة عنصرية

فنان جرافيتي يرسم ترامب

آخر تحديث : السبت 28 يناير 2017 - 11:03 مساءً
2017 01 28
2017 01 28
فنان جرافيتي ياباني شهير يرسم ترامب وسط اثنين من جماعة عنصرية

انتشر في العاصمة اليابانية طوكيو، احد رسوم الجرافيتي للرسام الشهير الذي يطلق على نفسه اسم “281 أنتينيوك” الرسم يظهر فيه صورة لترامب يتوسط شخصين من جماعة “كو كلوكس كلان” العنصرية الأكثر تطرفا على مستوى العالم.

وقال الرسام منفذ العمل، انه قصد من لوحته الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب والذي اشتهر بتصريحاته العنصرية والمعادية ضد المسلمين والنساء واللاتينيين والسود والمعاقين.

ووضع الرسام لوحته المعبرة في منطقة شيبويا التي تعد الأكثر ازدحاما وشهرة في العاصمة اليابانية طوكيو بسبب وجود العديد من المراكز التجارية والترفيهية بها، ما يجعلها مزدحمة طوال ساعات الليل.

وانتشرت الصورة على جدران المنطقة واعمدة الانارة، وهي المناطق المفضلة لدى هذا الفنان لعرض اعماله الفنية التي تتناول العديد من القضايا السياسية والاجتماعية.

ويقول الفنان في مقابلة تلفزيونية اجراها معه تلفزيون رويترز، ان العمل يظهر في المنتصف صورة لشخص شبيه بترامب يقف وسط اثنين من الشخصيات الذين تغطيهم الملابس البيضاء التي تماثل الزي الذي ترتديه جماعة “كو كلوكس كلان” العنصرية الأكثر تطرفا.

واضاف 281 أنتينيوك انه قام برسم هذه اللوحة بعد ان انتابه شعور بالخوف مما يمكن ان يفعله زعيم بهذه البشاعة في بلاده، وخاصة وان كل ما ينطق به ترامب يكون محملا بالكثير من العنصرية، وان ما يقوله اكثر بكثير من شعاره الذي يدعيه “امريكا اولا”.

ويحتفظ 281 أنتينيوك بهويته سرية، حيث لا يفصح ابدا عن اسمه، كما انه يخفي وجهه خلف قناع طبي ابيض، ويضع نظارات شمس، ويقول ان اراءه السياسية والاجتماعية قد تجعله هدفا لانتقام المخالفين له في الرأي.

ويعد فن الجرافيتي والذي يقوم فيه الفنان بالرسم على الجدران من الفنون التي تعرض صاحبها لعقوبات شديدة في القانون الياباني، كما ان المجتمع الياباني لا يستقبله بشكل جيد.

وللفنان 281 أنتينيوك العديد من الأعمال الفنية التي تتعلق بقضايا سياسية، وانتقد رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي في العديد من اعماله، كما انه يعاض بشدة استخدام الطاقة النووية وتبنى موقف رافض للنشاط النووي بعد زلزال يوم 11 مارس عام 2011 والذي تسبب في كارثة فوكوشيما النووية بعد ان اثار مع توابعه امواج مد عاتية “تسونامي” وتسبب في انهيار نظام التبريد وانصهار المحطة النووية.

وترجع اصول فن الجرافيتي للحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعونية والرومانية والاغريقية، واكثر الخامات التي تستخدم فيه هي البخاخات في العصر الحديث وعاد للظهور مع انتشار الهيب هوب في نيويورك في ستينيات القرن الماضي.

ويعتبر معظم دول العالم ان رسم الجرافيتي من قبيل تخريب الممتلكات والذي يعاقب عليه منفذه بعقوبات شديدة، ويستخدم لأغراض سياسية ولأغراض الدعاية.

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