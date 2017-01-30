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وفاة والد الفنان السعودي ناصر القصبي واتمام التشييع والدفن بمقبرة النسيم مساء الاحد 29 يناير

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 1:15 صباحًا
2017 01 30
2017 01 30
وفاة والد الفنان السعودي ناصر القصبي واتمام التشييع والدفن بمقبرة النسيم مساء الاحد 29 يناير

لقد اهتمت وكالات الانباء السعوديه ووسائل الاعلام هذا الصباح في يوم الاحد بتاريخ 29 يناير 2017 , بنشر خبر وفاة والد الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” واعلان الخبر عبر السوشيال ميديا , وتاكيده من قبل جريدة الرياض الالكترونيه وصحيفة سبق , حيث ذكرت الاخبار المحليه فيها , باعلان وقت ومكان تشييع جثمان والد الفنان ناصر القصبي , وحضور جموع غفيرة لمواساته في فقد والده , و الذي تمت مواراة جثمانه بمقبرة النسيم الواقعه بشرق الرياض.

وفي هذا الصدد فقد صرح الفنان عبدالله السدحان , وهو زميل درب الفنان القصبي لجلسه صحفيه نقلتها صحيفة سبق الالكترونيه , وذلك فور تقديمه التعازي بوفاة والده في المقبرة بحي النسيم , وقال معبرا :

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“أسال الله أن يغفر له ويرحمه ودوما ماكان والده هو والدي لقد عشنا مع بَعضنَا البعض عشرة عمر , وكثيرا ماكنا نلتقي في السراء والضراء , ونحن مع بعض في المحافل مهما كنا هناك خلافات بسيطه بيننا , وهذا الامر ليس هو خلاف شخصي بقدر ما هو عملي ”

كما ولقد صرح من جانبه أضاف الكاتب الصحفي في سبق ” خلف الحربي” يعتبر والد القصبي كان بشوش الوجه , ولقد جمعتنا به بعض اللقاءات وونسال ونطلب له من الله العلي القدير ان يتوفاه بـ المغفرة والرحمة كان أبو عثمان رجلاً بشوشاً ونقدم تعازينا لكل العائلة ناصر وإخوانه وأحفاده  وجميع الاسره الكريمه ”

ومن الجدير ذكره , انه خيمت مشاعر الفقد والحزن على محيا  الفنان ناصر القصبي وأشقاءه , بفقد والده الذي وافاه الأجل المحتوم  في صباح يوم الاحد 29 يناير .

‏وفي نعي والد الفنان القصبي , كتب تغريده عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها :

“الحمد لله .. لله ما أعطى ولله ما أخذ توفي والدي الشيخ قاسم القصبي هذا اليوم صباحا , اسال الله ان يتغمده بفيض رحمته , على روحك العظيمة يا أبو عثمان ” .

ولقد تمت مواشاه القصبي من قبل عبد الرحمن الراشد بتغريده عبر تويتر يقول فيها: “تغمده الله فقيدكم الغالي برحمته وصبركم على فقده ”

وأضاف بتغريده اخرى زميل القصبي ” نجيب الزامل ” وكتب ناعيا : رحم الله أبا عثمان وغفر له وكتبه مع الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى , وما مات من ترك أبناءً صالحين يسعون دوما للعمل من أجله”.

ولقد نعى الفنان ناصر القصبي عبر حسابه الرسمي على تويتر والده , واعلن عن توقيت دفنه والصلاه عليه والتشييع , وكتب : سوف تقام الصلاه على جثمانه عقب صلاة عصر اليوم الاحد في جامع الراجحي في الرياض .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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