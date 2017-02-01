وزارة الدفاع الأمريكية: هجوم الانتحاريين على المدمرة السعودية كان يستهدف سفينة أمريكية

2017 02 01

ففى تصريحات جاءت من مسؤولون فى وزارة الدفاع الأميريكية “البنتاغون” قالت بأن الهجوم الذي قد تعرض له فرقاطة سعودية بالقرب من ميناء الحديدة اليمني, يوم الإثنين, بواسطة زوارق قادها الإنتحاريون كان يقوم بإستهداف سفينة امريكية.

حيث قامت قناة فوكس نيوز الأميركية Fox News فى مساء يوم الثلاثاء عن خبراء فى وزارة الدفاع قولهم بان الدلائل تقوم بالإشارة إلي أن هذه العملية كانت تقوم بإستهداف سفينه حربية أميريكية وأنها كانت محاكاة للهجوم الذى استهدف المدمرة كول فى عام ألفين فى عدن, والذى أسفر عن مقتل ١٧ شخصا.

وفى اشارة للقناة قالت بان هذه العملية تم تنفيذها فى المنطقة نفسها بالقرب من مضيق باب المندب, والتى قد تعرضت فيها قوات بحرية أميريكية لهجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثيين فى خلال أكتوبر من العام المنصرم.

ومن الجدير بالذكر بان قيادة تحالف دعم الشرعية فى الدولة اليمنية كانت أعلنت فى بيان لها فى يوم الثلاثاء تعرض فرقاطة سعودية اثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل ثلاث زوارق إنتحارية تتبع لجماعات الميليشيات الحوثية.

وقامت بالإيضاح بأن ” السفينه السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقضيه الحالة إلا أن أحد الزوارق قد اصطدم بمؤخرة السفينه مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوف حريق فى مؤخرة السفينه السعودية”, وتم التحكم بالخحريق وإطفائه من قبل الطاقم, وقد نتج عن ذلك “استشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينة, وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة”.