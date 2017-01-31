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هيئة الارصاد بالمملكه تتوقع انخفاض شديد في درجات الحراره وبلوغها الصفر في طقس الخميس المقبل

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 7:35 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
هيئة الارصاد بالمملكه تتوقع انخفاض شديد في درجات الحراره وبلوغها الصفر في طقس الخميس المقبل

توقعت هيئة الارصاد الجويه السعوديه هذا اليوم , انخفاض شديد في درجات الحراره بمختلف مدن ومنطاق المملكه , وتوقعات بحلول كتلة هوائية تخفض درجات الحرارة إلى حوالي 8 تحت الصفر مع اقتراب تاريخ يوم الخميس المقبل بتاريخ الثاني من فبراير 2017 – الخامس من جمادى الاول 1438 , ولقد تابعت الهئيه اخر اخبار توقعات درجات الحراره الصغرى والكبري في العاصمه الرياض وف جده المنطقه الشرقيه ليومي الاربعاء والخميس .

وصرحت بهذا الشان على بلوغ الكبري في الشرقيه 20 والصغرى 10 في يوم الاربعاء , بينما ستبلغ الكبري في يوم الخميس 10 والصغرى 3 درجات . كما وقد حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تواجد كتلة هوائية  بلغه البروده , واخبرت بان تاثيرها سيبدو واضحا مع اول ساعات صباح يوم الخميس المقبل , وذلك على نطاق واسع بمختلف مناطق و أجواء المملكة تصل معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بدرجات مختلفه على حسب مناطق المملكه .

وعليها فقد أوضح ” حسين القحطاني ” المتحدث الرسمي باسم الهيئة في اتصال هاتفي ” أن درجات الحرارة ستنخفض مع هذه الاجواؤ وتكتل السحب والرياح المتركه , وذلك إلى ما دون الصفر وقد تصل إلى 7-8 درجات تحت الصفر على المنطقه الشماليه المملكة خاصة الحدود الشمالية ومنطقه حائل، وقد تصل في الرياض بنحو درجتان تحت الصفر، وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر هذه الكتلة الهوائية وذلك حتى اول ثلاثه ايام من الاسبوع المقبل .

ولقد اشار حسين القحطاني في حديثه عبر وسائل الاعلام على ن الهيئة وفرت جميع الوسائل الإعلامية والتقنية التي يمكنها المتابعه من خلالها معرفة الطقس على مدى يوم كامل بنحو 24 ساعة , وقام بدعوة الجميع إلى الاستفادة من مختلف المعلومات والابتعاد عن المعلومات مجهولة المنطلق والمصادر .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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