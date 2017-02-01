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“هجوم فرقاطة”: تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفينة الفرقاطة السعودية

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 1:47 صباحًا
2017 02 01
2017 02 01
“هجوم فرقاطة”: تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفينة الفرقاطة السعودية

قامت قيادة التحالف العربي بالإعلان بتعرض سفينة فرقاطة السعودية فى أثناء قيامها بدورية مراقبة بغرب ميناء الحديدة إلي هجوم إرهابي من قبل ثلاث زوارق إنتحارية تابعة للجماعات الحوثية, مما أسفر عن إستشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينه وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة

حيث قامت ثلاثة زوارق تتبع المليشيات الحوثية بإستهداف فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة فى أثناء قيامها بدورية مراقبة للمياه الإقليمية, وأوضحت قيادة التحالف العربي أن السفينه قامت بالتعامل مع الزوارق الثلاثة بما تقضتيه الحالة, إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة, مما نتج عن ذلك إنفجار الزورق ونشوف حريق فى مؤخرة السفينة, مما أدي إلي استشهاد اثنين من طاقهما وإصابة آخرين حالتهم مستقرة.

وهذا هو الإسلوب ذاته المفضل لدي تنظيم القاعدة الذى قام من خلاله بتنفيذ عمليات إرهابية بحرية سابقة, بداية الإرهاب فى المياة الدولية التى تحيط بدولة اليمن وكانت فى منتصف شهر اكتوبر من العام ٢٠٠٠ عندما تم قتل سبعة عشر عنصرا من القوات الأميريكية فى هجوم قام تنظيم القاعدة بتنفيذه واستهدف المدمرة الأميركية “يو إس إس كول” الراسية فى ميناء عدن.

وبعدها بعامين, وبالتديد فى ذكري المدمرة كول, قام تنظيم القاعدة فى اليمن بإستهداف ناقلة النفط الفرنسية “ليمبورغ” فى السادس من اكتور عام ٢٠٠٢ بينما كانت قبالة سواحل اليمن, وهو الامر الذى نجم عنه مصرع شحص واحد من طاقم الناقلة وإصابة العشرات.

وفى بداية شهر اكتوبر من عام ٢٠١٦ قامت الميليشيات الحوثية بإستهداف سفينه إمارتيه مدنيه تدعي سويفت كانت فى إحدي رحلاتها المعتادة من وإلي مدينة عدن لكي يتم نقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحي والمصابين المدنيين لإستكمال علاجهم خارج اليمن.

هذا ولم يتوقف الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية المتمردة بصواريخ إيرانية مضادة للبوارج الحربية على الرغم من الحصار البحري الذى تقوم بوراج التحالف العربي بفرضه على المياة الإقليمية اليمنية, وهذا يتضح جليا من خلال الهجوم الفاشل الذى استهدف البارجة الأميركية “يو إس إس ميسون” فى العاشر من اكتوبر عام ٢٠١٦ فى أثناء مرورها قبالة السواحل الغربية لليمن, وبالتحديد قبالة المنطقة التى تخطع لسيطرة المتمردين الحوثيين.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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