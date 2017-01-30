تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز إطلاق بوابة حساب المواطن الالكترونية وإتاحة التسجيل فى البرنامج بحضور وزير العمل السعودي كابتن نيوز اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين كابتن نيوز إدانة مملكة البحرين لهجوم الفرقاطة السعودية فى اليمن كابتن نيوز الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد كابتن نيوز تبرأ الشبكة الإخبارية BBC من فبركة خبر العلاقات السعودية الإماراتية: ليست صفحتنا كابتن نيوز الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها كابتن نيوز تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها كابتن نيوز اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه كابتن نيوز اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه كابتن نيوز أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الاسباني المرحلة الـ 21

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 5:47 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الاسباني المرحلة الـ 21

تستمر منافسات الدوري الاسباني الممتاز الدرجة الاولى , ضمن اقوى المباريات والمواجهات التي تجري حاليا في الجولة الحاديه والعشرون من عمر البطوله ” لاليجا ” حيث ستقابل فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو في هذه الجولة وكل منهما يبحث عن الفوز , فمن الجدير بالاشاره ان الكتالوني يحتل حاليا المرتبه الثانيه برصيد من النقاط وقدره 42 نقطه , وهي مرتبه الوصافه .

حيث يسبقه النادي الملكي ريال مدريد في المرتبه الاولى برصيد سته واربعون نقطه , وياتي في المرتبه الثالثه بعد برشلونه فريق نادي اشبيليه الذي يملك رصيد 42 نقطه , كما وان فريق اتلتيك بيلباو , والذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطه , ومنها فان الخصمان في مساء يوم السبت القادم الرابع من فبراير سيعملان جهدهما للفوز بهذه المنافسه والانتقال للجوله المقبله بثلاثه نقاط نضيفه .

اقرأ أيضا...

وعن موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو فسوف تكون بتاريخ 4 فبراير 2017 لبطولة لاليجا اسبانيا المرحله الـ 21 على ارضيه النادي الكتالوني ملعب ستاد الكامب نو والمستضيف لخصمه في هذه الجوله ونوافيكم هنا بتوقيت بدء البث المباشر للمباراه في هذا التاريخ والمحطات الناقله لها ..

في تمام الساعه السادسه مساء وخمسه عشرة دقيقة بتوقيت المملكة العربيه السعوديه

في تمام الساعه الخامسه مساء وخمسه عشرة دقيقة بتوقيت مصر

في تمام الساعه الثالثه مساء وخمسه عشرة دقيقة بتوقيت جرينتش Gmt

وسوف يتم نقل المباراه مباشر وحصريا على مجموعه محطات بي ان سبورت القطريه .

رابط مختصر
كلمات دليلية
حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين

اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في...
الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد

الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة...
الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها

الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين...
اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه

اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده...
اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه

اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع...
أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن...
استقلاليه حساب المواطن والحاق وزارة العمل السعوديه جميع مستفيدي الضمان بالبرنامج الكترونياً

استقلاليه حساب المواطن والحاق وزارة العمل السعوديه جميع مستفيدي...
حساب المواطن : إيداع العمل للمعاشات ومبالغ التغذيه الخاصه بمستفيدي الضمان بشكل موحد شهريا

حساب المواطن : إيداع العمل للمعاشات ومبالغ التغذيه الخاصه...
أخبار وموعد مباراة مصر وبوركينا فاسو فى نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية في الجابون

أخبار وموعد مباراة مصر وبوركينا فاسو فى نصف نهائي...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير» بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا