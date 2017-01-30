موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الاسباني المرحلة الـ 21

2017 01 30

تستمر منافسات الدوري الاسباني الممتاز الدرجة الاولى , ضمن اقوى المباريات والمواجهات التي تجري حاليا في الجولة الحاديه والعشرون من عمر البطوله ” لاليجا ” حيث ستقابل فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو في هذه الجولة وكل منهما يبحث عن الفوز , فمن الجدير بالاشاره ان الكتالوني يحتل حاليا المرتبه الثانيه برصيد من النقاط وقدره 42 نقطه , وهي مرتبه الوصافه .

حيث يسبقه النادي الملكي ريال مدريد في المرتبه الاولى برصيد سته واربعون نقطه , وياتي في المرتبه الثالثه بعد برشلونه فريق نادي اشبيليه الذي يملك رصيد 42 نقطه , كما وان فريق اتلتيك بيلباو , والذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطه , ومنها فان الخصمان في مساء يوم السبت القادم الرابع من فبراير سيعملان جهدهما للفوز بهذه المنافسه والانتقال للجوله المقبله بثلاثه نقاط نضيفه .

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وعن موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو فسوف تكون بتاريخ 4 فبراير 2017 لبطولة لاليجا اسبانيا المرحله الـ 21 على ارضيه النادي الكتالوني ملعب ستاد الكامب نو والمستضيف لخصمه في هذه الجوله ونوافيكم هنا بتوقيت بدء البث المباشر للمباراه في هذا التاريخ والمحطات الناقله لها ..