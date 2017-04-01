موعد مباراة الهلال والنصر اليوم السبت 1/4/2017 فى منافسات كأس خادم الحرمين

ننقل لكم موعد مباراة الهلال والنصر , فاليوم تتجه جميع أنظار محبي وعاشقي الكرة العربية وخاصة الكرة السعودية صوب الملعب الدولي بالمملكة العربية السعودية “ملعب الملك فهد” بمدينة “الرياض”, لمشاهدة الديربي القوي الذي سيجمع بين فريقي الهلال والنصر, وتأتي تلك المباراة فى ضمن مباريات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

يذكر أن الهلال السعودي تم تتويجه باللقب سبع مرات كان آخرها فى عام 2015, وكان ذلك عند نجاحة بسحق النصر بضربات الحزاء فى المباراة النهائية, تجدر الإشارة بإنتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بتلك المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1؟

أما عن النصر السعودي فكانت فبلغت مرات تتويجه ٦ مرات وكان آخرها فى عام 1990, وكان ذلك عندما تمكن من تحقيق الفوز على التعاون فى المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون مقابل بقدم إسطورة النادي النصراوي ماجد عبدالله.

وتمكن الهلال السعودي من الصعود إلي الدور السادس عشر من منافسات تلك البطولة, بعد سحقه لنادي الوحدة بثلاثية أهداف مقابل هدفين, بينما كان تأهل النصر بتغلبه على النهضة بهدفين نظيفين.

مباراة الهلال والنصر آخر الفرص أمام النصراوي السعودي

فلقاء الهلال والنصر السعودي اليوم يمثل الأمل والفرصة الاخيرة بالنسبة لنادي النصر, قبيل توديعه لهذا الموسم وهو خالي الوفاض, ولكن نظرا للمطبات والمشاكل الإدارية والفنية العديدة التى مر بها نادي النصر فيعتبر وصف ما استطاع تحقيقه حتي الآن بـ “الإنجاز الكبير”, فعلي الرغم من الخسارة التى لحقت بهم بكأس ولي العهد بدم بارد, نجحوا بإعادة الصملة مرة أخر من أنياب النادي الهلالي.

لذلك سيدخل النصراوي إلي مباراة الهلال مع النصر اليوم وشعاره “أكون أو لا أكون”, فمن يعلم من الممكن بأن يفعلها النصر وينجح بالخروج من هذا الموسم ببطولة على الأقل, فمع إختلاف الطموحات فى لقاء اليوم فنجد بأن فرصة الفوز الأكبر فيه من نصيب النصر وذلك اذا قاموا بالتعامل مع المباراه كأنها آخر فرصة لحفظ ماء وجه موسمهم.

الغيابات تجتاح مباراة الهلال والنصر اليوم

مع اقتراب المباراة أنهي كلا من الفريقين استعدادتهما للدخول إلي مباراة النصر والهلال السعودي اليوم السبت على أرض ملعب ستاد الملك فعد الدولي بمدينة الرياض ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فالحصة التدريبية لنادي الهلال السعودي تركّزت على الجوانب التكتيكية للفريق, حيث عمل الجهاز الفني على تطبيق التكتيك الذي سيقوم بإنتهاجه فى مباراة الهلال مع النصر اليوم من خلال المناورة على كامل مساحة الملعب, مع شهود تلك الحصة لمشاركة اللاعبين الدوليين, وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد, إلي جانب “محمد الدعيع” قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقا.

ويغيب كلا من سالم الدورسي ونواف العابد وياسر الشهراني عن مباراة الهلال أمام النصر السعودي اليوم.

أما علي على الجانب النصراوي فنجد تأكيد الفرنسي باتريس كارتيورن المدير الفني للنصر بصعوبة جميع المباريات التى يخوضها النصر, ولذلك يستعد النادي بشكل جيد على الدوم لكل مباراة, مشيرا إلي أهمية مباراة فريقه النصر أمام الهلال لأن الخاسر سيقوم بتوديع هذه المسابقة.

وعن قائمة الغيابات النصرواية فتم إستبعاد العنزي وعبدالغني لأسباب فنية, وأما جاء تغيب الجبرين وشراحيلي عن مباراة النصر والهلال اليوم بداعي الإصابة.

توقيت مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة

تم تحديد الموعد الرسمي لإنطلاق أحداث المباراة على أن تبدأ فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية, وسيكون البث المباشر لمباراة الهلال والنصر السعوي اليوم على قناة “MBC الرياضية”.