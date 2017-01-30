موعد مباراة إشبيلية ضد فياريال في الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الاسباني

2017 01 30

من قلب الساحره المستديره تستمر منافسات فرق واندية اسبانيا ضمن الجولة القادمه , الحاديه والعشرون , والتي من المقرر ان يتقابل فيها فريقي إشبيلية وفياريال في تاريخ يوم الاحد الموافق الخامس من فبراير المقبل للعام الجاري 2017 , على ارض ملعب رامون سانشيز بيزاخون ومقابله من الطابع الشرس بين فريق اشبيليه صاحب المركز الثالث في هذه البطولة اما فياريال صاحب المركز السادس في بطولة لاليجا اسبانيا .

وحيث ان الجولات المقبله من البطوله تتمتع بجماهيريه عاليه بسبب التنافس على الصداره , التي يحتلها الملكي ريال مدريد برصيد 46 نقطه حتى الان , وفريق برشلونة الكتالوني في المركز الثاني برصيد 42 نقطه , واشبيليه في المركز الثالث برصيد 42 نقطه وفي المركز الرابع اتلتيكو مدريد برصيد 36 نقطه .

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ومن الجدير بالذكر ان عثرة فريق نادي اشبيليه امام اسبانيول في المواجهه الاخيره جعلته متاخرا في الترتيب في جدولة الفرق المتقدمه بالبطولة , وبسعى لتقليص الفارق وتعويض خسارته في هذه المباراه امام فياريال

ولقد تم لاعلان عن توقيت بث مباراة اشبيليه وفياريال ضمن منافسات الجولة الحاديه والعشرون من عمر لاليجا اسبانيا في تاريخ الخامس من فبراير , في يوم الاحد مساء .

ونذكر لكم هنا توقيت البث للمباراه والمحطه الناقله للمباراه على كابتن نيوز .. عند الساعه الثانيه مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه عند الساعه الواحده مساء بتوقيت جمهورية مصر عند الساعه الحاديه عشرة صباحا بتوقيت جرينتش

ويتم نقل البث الحصري عبر محطات بي ان الرياضيه القطريه , وعلى الانترنت على يلاش وت وكورن اون لاين بث مباشر بجوده عاليه .