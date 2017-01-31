موجة برد أفغانستان تتسبب فى مقتل 50 شخصا ومقتل طفلين آخرين فى إنهيار جليدي

احمد نصر

احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.