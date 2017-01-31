موجة برد أفغانستان تتسبب فى مقتل 50 شخصا ومقتل طفلين آخرين فى إنهيار جليدي

فسبب موجة البرد القارسة وتساقط الثلوج الكثيفة فى ولاية جوزجان الشمالية فى دولة أفغانستان, لقي ٤٧ شخصا على الأقل مصرعهم فى خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
وقام رحمة الله حشير, حاكم مقاطعة دارزاب, بان الدخول إلي المراكز الصحية قد أصبح محدودا بسبب إغلاق الطرق نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة فى المنطقة.
وقام حشير بالإضافة بان عشر نساء قاموا بولادة أطفال متوفين, حيث لم يتم توفير خدمات صحيفة لهم فى خلال الأسابيع القليلة السابقة, مشيرا إلي مقتل مصرع طفلين آخرين تحت إنهيار جليدي فى أثناء سفرهم من إحدي القري لأخري.