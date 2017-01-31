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موجة برد أفغانستان تتسبب فى مقتل 50 شخصا ومقتل طفلين آخرين فى إنهيار جليدي

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 7:38 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
موجة برد أفغانستان تتسبب فى مقتل 50 شخصا ومقتل طفلين آخرين فى إنهيار جليدي

فسبب موجة البرد القارسة وتساقط الثلوج الكثيفة فى ولاية جوزجان الشمالية فى دولة أفغانستان, لقي ٤٧ شخصا على الأقل مصرعهم فى خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

وقام رحمة الله حشير, حاكم مقاطعة دارزاب, بان الدخول إلي المراكز الصحية قد أصبح محدودا بسبب إغلاق الطرق نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة فى المنطقة.

وقام حشير بالإضافة بان عشر نساء قاموا بولادة أطفال متوفين, حيث لم يتم توفير خدمات صحيفة لهم فى خلال الأسابيع القليلة السابقة, مشيرا إلي مقتل مصرع طفلين آخرين تحت إنهيار جليدي فى أثناء سفرهم من إحدي القري لأخري.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.
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