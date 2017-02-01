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مهرجان الجنادرية الوطني.. ومشاركة ملك البحرين في حضور فعالياته بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 11:10 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
مهرجان الجنادرية الوطني.. ومشاركة ملك البحرين في حضور فعالياته بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

في اطلاله من مهرجان التراث والثقافه الوطني السعودي , والذي يطل علينا كل عام بابهى حله ليعيد لنا الماضي والحاضر معا , ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية الوطني , والذي نشرت عن التحضيرات له هذا العام كثير من الصحف السعوديه والمواقع الرسميه المحليه , وعنها فقد نقلت صحيفة الرياض الالكترونيه خبر تشريف ملك البحرين وقبوله لدعوة خادم الحرمين الشريفين بحضور فعاليات مهرجان الجنادريه بالرياض .

وهو الامر الذي كان ختامه تقديم الشكر والثناء من قبل حمد بن عيسى ” ملك البحرين ” لسمو خادم الحرمين على دعوته للمشاركة في مهرجان الجنادريه للتراث والثقافه .

حيث قدم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ,الشكر والثناء العميقين وبالغ التقدير الى الملك سلمان بن عبد العزيز ولجميع العاملون حكومته وللشعب السعودي الشقيق , على استقبالهم ومالوجده من حفاوه وترحيب بسموه من قبل الوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وضيافه كريمه .

فقد جاء شكره مسطرا في برقية بعثها ملك البحرين مرله بكل التقدير الى خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته الرياض في تاريخ يوم الاربعاء 1 فبراير 2017 , وذلك عن حضوره فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في مهرجان الثقافه والتراث الشعبي ” الجنادرية ”

وعن نص البرقيه المبعوثه فقد كتب الملك حمد بن عيسى : الى خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسعدنا ونحن نغادر مملكتكم الشقيقة وبعد مشاركتنا في المهرجان لشعبي الوطني ” الجنادريه ” أن نتقدم بشكرنا العميق وتقديرنا البالغ لكم حفظكم الله ولحكومتكم والشعب السعودي الحبيب , وذلك اثر مقابلتكم لنا وحفاوتكم بنا منكم ومن الوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة اظهرت عمق ومتانة العلاقات المتميزة التي تؤصل العلاقات بين بلدينا الشقيقين .

كما ويسرنا ان نقدم لكم اجمل مشاعر السعادة اليت شعرنا بها اثر تواجدنا ومشاركتنا في هذا المهرجان الثقافي والتراثي الذي لطالما حرصت المملكة العربية السعودية على إقامته واحياؤه سنويا , فهو يعبر عن الإنجاز الحضاري والإنساني والثقافي الذي لعبه أبناء المملكة العربية السعودية طوال اعوام مضت , واستمرار ملحوظ  لكامل التقدم والحضارة العربية والإسلامية في المملكه , ونتمنى لكم ولبدكم الشقيق دوام الازدهار والتقدم .

والسلام عليكم .. اتقدم بالشكر والثناء لسموكم .. أخوكم .. ملك مملكة البحرين .. حمد بن عيسى آل خليفة

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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