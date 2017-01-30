مغادرة النائب خالد يوسف مطار القاهرة بعد واقعة أقراص الزانكس

2017 01 30

فقد قام عضو مجلس النواب, المخرج خالد يوسف, بمغادرة مطار القاهرة الدولي, فى صباح اليوم الإثنين, على متن طائر مصر للطيران المتجهه إلي فرنسا بعد ٢٤ ساعة من توقيفه فى مطار القاهرة.

حيث صرحت مصادر مسئولة فى مطار القاهرة اليوم بان النائب خالد يوسف قام بإنهاء إجراءات سفره على رحلة مصر للطيران رقم ٧٩٩ والتى تقوم بالإتجاه إلي العاصمة الفرنسية باريس, حيث قام المخرج خالد يوسف بالمغادرة عبر صالة الركاب, مؤكدا لرجال الأمن بانه لا يحمل أية أدوية.

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جديربالذكر بان سلطات مطار القاهرة الدولي, كانت قد أوقفت النائب البرلماني خالد يوسف يوم أمس الأحد قبل أن يسافر إلي باريس وذلك بسبب حيازته على عدد ١٠٠ قرص من دواء الزانكس.