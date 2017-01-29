تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز إطلاق بوابة حساب المواطن الالكترونية وإتاحة التسجيل فى البرنامج بحضور وزير العمل السعودي كابتن نيوز اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين كابتن نيوز إدانة مملكة البحرين لهجوم الفرقاطة السعودية فى اليمن كابتن نيوز الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد كابتن نيوز تبرأ الشبكة الإخبارية BBC من فبركة خبر العلاقات السعودية الإماراتية: ليست صفحتنا كابتن نيوز الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها كابتن نيوز تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها كابتن نيوز اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه كابتن نيوز اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه كابتن نيوز أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

مستجدات قضية خلع الفنان حسين فهمي من سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 11:07 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
مستجدات قضية خلع الفنان حسين فهمي من سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي

في اخر ماتقدمت به اخبار الفن والفنانون هذا اليوم التاسع والعشرون من شهر يناير الجاري , ونشر الاخبار الاوليه عبر موقع اليوم السابع , حول قضية خلع الفنان حسين فهمي من زوجته السعوديه , والى اين وصلت هذه القضيه في المحاكم المصريه , فمع بداية الخلاف بينه وبين زوجته ” سيدة الأعمال السعودية ” رنا القصيبى وهي الأبنة لأب سعودى وأم لبنانية المقيمة في مدينة السادس من أكتوبر , واستمرار قضية خلعها من الفنان حسين فهمى والتي قدمتها بعد عامين وستة أشهر تقريبا منذ زواجه منها .

فقد كانت في هذه القضيه قد حررت بلاغ ضد حسين فهمي , وذلك في قسم الشيخ زايد تتهمه أنه قام بطردها من منزلها , كما انها ادعت قيامه بتبديد منقولاتها وسرقتها من المنزل بعد طردها .

اقرأ أيضا...

وهو الامر الذي اكدته رنا القصيبي والتى تمتلك ثروة كبيرة آلت إليها من والدها الملياردير وشقيقها اللذان توفيا , فقد قامت بالذهاب إلى منزلها لكي تقوم بأخذ بعض من ملابسها وأغراضها، وبان المفاجاه كانت بقيام حسين فهمى بطردها من المنزل وشروعه بمنعها من أخذ ملابسها وأغراضها بعد طردها .

الامر الذي عبرت به من جانبها , على رغبتها في رفع ما دعوى نفقة فى محكمة الأسرة بأكتوبر , وقامت بعدها الزوجة السادسة للفنان حسين فهمى ، والتى لازالت تطالب من خلالها للحصول على نفقة زوجية باعتبارها ﻻتزال زوجة له , حيث ان قضية طلاقهما كان فقط شفهيا وقد كان يوفر خادم وسائق خاص بها , مراعاة لها كونها كفيفة ولا ترى .

ومن الجدير ذكره ان رنا القصيبي قامت برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعد رفضه توثيق طلاقهما بشكل رسمي , والاقرار بالتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية , وذلك مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع ,ولقد صرحت في هذا الامر على إنها تبغض الحياة مع الفنان ولا سبيل لان يتم استمرار الحياة بينها وبين حسين فهمي .

ومن جهه اخرى فقد أكدت أنها تخشى ألا تقيم حدود الله رافضة كل ماقامت بالمحاوله به من اجل الصلح التى عرضتها عليها المحكمة , ومنها فقد أكد سامى السيد محامى الفنان حسين فهمى أنه قام بتسلم مقدم الصداق من زوجة موكله وهو عبارة عن ليرة ذهبيه بقيمة العمله اللبنانيه , وذلك مقابل تطليقها طلقة بائنة لاتمام الخلع.

وفي مجريات القضيه فقد انتدبت محكمة أسرة اكتوبر حكمين لعمليات محاولة الصلح بين جسين فهمى وزوجته السعودية رنا القصيبي واتمام الوقوف على أسباب الخلاف بينهما , وذلك قبل إصدار حكمها فى دعوى الخلع من الفنان حسين فهمي , وعليها فقد تم تحديد  جلسة في يوم السادس من شهر مارس المقبل للعمل على تسلم تقرير الحكمين في القضيه .

ومن الجدير بالاشاره أن الخلافات بدأت بين الفنان المصري وزوجته منذ وقت كبير , وذلك بسبب انشغاله الطويل بكثير من الاعمال الفنية , وصعوبه منحه وقتا لحياتهما الزوجية, وثد يكون هذا الامر الذي وصل بهما اخيرا الى الانفصال .

رابط مختصر
كلمات دليلية
حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين

اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في...
الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد

الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة...
الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها

الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين...
تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها

تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها
اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه

اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده...
اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه

اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع...
أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن...
استقلاليه حساب المواطن والحاق وزارة العمل السعوديه جميع مستفيدي الضمان بالبرنامج الكترونياً

استقلاليه حساب المواطن والحاق وزارة العمل السعوديه جميع مستفيدي...
حساب المواطن : إيداع العمل للمعاشات ومبالغ التغذيه الخاصه بمستفيدي الضمان بشكل موحد شهريا

حساب المواطن : إيداع العمل للمعاشات ومبالغ التغذيه الخاصه...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير» بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا