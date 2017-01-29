مستجدات قضية خلع الفنان حسين فهمي من سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي

2017 01 29

في اخر ماتقدمت به اخبار الفن والفنانون هذا اليوم التاسع والعشرون من شهر يناير الجاري , ونشر الاخبار الاوليه عبر موقع اليوم السابع , حول قضية خلع الفنان حسين فهمي من زوجته السعوديه , والى اين وصلت هذه القضيه في المحاكم المصريه , فمع بداية الخلاف بينه وبين زوجته ” سيدة الأعمال السعودية ” رنا القصيبى وهي الأبنة لأب سعودى وأم لبنانية المقيمة في مدينة السادس من أكتوبر , واستمرار قضية خلعها من الفنان حسين فهمى والتي قدمتها بعد عامين وستة أشهر تقريبا منذ زواجه منها .

فقد كانت في هذه القضيه قد حررت بلاغ ضد حسين فهمي , وذلك في قسم الشيخ زايد تتهمه أنه قام بطردها من منزلها , كما انها ادعت قيامه بتبديد منقولاتها وسرقتها من المنزل بعد طردها .

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وهو الامر الذي اكدته رنا القصيبي والتى تمتلك ثروة كبيرة آلت إليها من والدها الملياردير وشقيقها اللذان توفيا , فقد قامت بالذهاب إلى منزلها لكي تقوم بأخذ بعض من ملابسها وأغراضها، وبان المفاجاه كانت بقيام حسين فهمى بطردها من المنزل وشروعه بمنعها من أخذ ملابسها وأغراضها بعد طردها .

الامر الذي عبرت به من جانبها , على رغبتها في رفع ما دعوى نفقة فى محكمة الأسرة بأكتوبر , وقامت بعدها الزوجة السادسة للفنان حسين فهمى ، والتى لازالت تطالب من خلالها للحصول على نفقة زوجية باعتبارها ﻻتزال زوجة له , حيث ان قضية طلاقهما كان فقط شفهيا وقد كان يوفر خادم وسائق خاص بها , مراعاة لها كونها كفيفة ولا ترى .

ومن الجدير ذكره ان رنا القصيبي قامت برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعد رفضه توثيق طلاقهما بشكل رسمي , والاقرار بالتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية , وذلك مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع ,ولقد صرحت في هذا الامر على إنها تبغض الحياة مع الفنان ولا سبيل لان يتم استمرار الحياة بينها وبين حسين فهمي .

ومن جهه اخرى فقد أكدت أنها تخشى ألا تقيم حدود الله رافضة كل ماقامت بالمحاوله به من اجل الصلح التى عرضتها عليها المحكمة , ومنها فقد أكد سامى السيد محامى الفنان حسين فهمى أنه قام بتسلم مقدم الصداق من زوجة موكله وهو عبارة عن ليرة ذهبيه بقيمة العمله اللبنانيه , وذلك مقابل تطليقها طلقة بائنة لاتمام الخلع.

وفي مجريات القضيه فقد انتدبت محكمة أسرة اكتوبر حكمين لعمليات محاولة الصلح بين جسين فهمى وزوجته السعودية رنا القصيبي واتمام الوقوف على أسباب الخلاف بينهما , وذلك قبل إصدار حكمها فى دعوى الخلع من الفنان حسين فهمي , وعليها فقد تم تحديد جلسة في يوم السادس من شهر مارس المقبل للعمل على تسلم تقرير الحكمين في القضيه .

ومن الجدير بالاشاره أن الخلافات بدأت بين الفنان المصري وزوجته منذ وقت كبير , وذلك بسبب انشغاله الطويل بكثير من الاعمال الفنية , وصعوبه منحه وقتا لحياتهما الزوجية, وثد يكون هذا الامر الذي وصل بهما اخيرا الى الانفصال .