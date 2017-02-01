مستجدات اخبار حساب المواطن – مكافآت الطلاب لا يتم إحتسابها ضمن الدخل

2017 02 01

ففق ضمن التأكيدات التى صرحت بها وزارة العمل والتمنية الإجتماعية بأن مكافآت الطلاب والطالبات لا تدخل فى ضمن حساب دخل الأسر, وقامت بالإشارة فى ذلك فى خلال ردها على استفسار إلي أنه غير مطلوب من الذين يقوموا بالتقديم القيام بتسجيلها فى ضمن مصادر الدخل.

وقامت بالإيضاح بان المقصود بالعقارات المطلوب تسجيلها جميع العقارات, سواء كانت عبارة عن أراضي او مباني عقارية أخري, مبنيه بأن القصد بنسبة التملك هو نسبة تملك الذي يتقدم فى الهقار الذى تم تسجيله, إذ يتم تسجيل ١٠٠٪ فى حال كان المتقدم يمتلك الأرض او العقار بشكل كامل, وهذه النسبة تختلف إذا كانت الأرض أو العقار يمكله أكثر من شخص واحد.

وأما عن المخصصات من برنامج “حافز”, وضرورة ان يتم الإفصاح عنها, فقد أوضحت مصادر مطلعة لـ “كابتن نيوز” بانه يتطلب فى مرحلة التسجيل الحالية أن يتم الإفصاح عنها, ولكن ليس بالضرورة بأن يتم إحتسابها عند احتساب دخل الأسر, كون أمر احتسابها من عدمه تتدارسه اللجنة الوزارية المختصة فى الحالي, وسوف تقوم بإعلان تفاصيل ذلك فى وقت لاحق.

وجدير بالذكر بأن الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” قام بالنشر فى مساء اليوم تغيريدات وتوضيحات عن البرنامج, وذلك بالتزامن مع إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج, وبدء مرحلة التسجيل, والتى قد تضمن التوضيحات عروض انفوغرافيك, تعمل على تقديم شرح خطوات التسجيل, ومن يحق لهم التسجيل, والمراحل الرئيسية لبرنامج حساب المواطن.