“مريم حسين”: تفضح جنسية زوجها بالفيديو وإتهامات من زوجها بالحمل قبل الزواج

2017 02 01

فمتي سوف تنتهي هذه المهزلة؟, ونقصد هنا المسرحية الغريبة والمضحكة بشدة, وأبطالها هم ثنائي غريب الاطوار كان وما زال وعلي ما يبدو بأنه سوف يظل يتعرض إلي إنتقادات وسخرية وذلك بسبب تصرقاته وتصريحاته ومنشوراته وحتي صورة..

مريم حسين وفيصل الفيصل هم أثنين أرادا أن يتزوجو فى شهر مايو المنصرم, ومن ثم قرروا الإنفصال فى شهر ديسمبر, إلي أن عادت المشاكل وقامت بالدخول بينهم من جديد, وها هو اليوم الشاب الوسيم يقوم بفتح الحرب على شريكة حياته وقوم بفضح حملها منه قبل الزواج, كما ويقوم بالتصريح فى العلن بالعديد من الأمور الصادمة والغاية فى الغرابة, والتى جاء من بينها بأنه لم يحبها يوما وكان لا يريد الإرتباط بها ولكنه قد اجبر علي ذلك.

ولكن للطرف الثاني حق الدفاع عن نفسه وبالفعل فقد قامت الفنانة العراقبة الأصل بالخروج إلي العلن عبر تطبيق السناب شات الشهير لكي تقوم بالرد على من قام بإتهامها بالشرف واستنكرت حل زوجها للخلافات بينهما عبر السوشيل ميديا عوضا عن ان يتفاهم معها فى بيتهما, حاصة وأن بنتها الأولي ” الأميرة” سوف تشرف الدنيا وتبصر النور فى القريب العاجل.

حيث قالت مريم: “بأنه مع الأسف, الواحد عشان خاطر الشهرة ممكن يبيع اللى قدامه واللى وراه, ويطلع نفسه هو الصح ويخلي الطرف الثاني هو الغط, المراه لو أخطأت يقدر زوجها بأن يحاسبها فى بيتها مش على السوشيل ميديا, الواحد يتفاهم وديا فى البيت”.

وقامت بالإضافة: “بأنني ضد الواخد اللى قعد يسب بالشرف بإسم دولة ما وهو أصلا ما ينتمي لها غير فقد بالجواز, بس الأصل فلسطيني”.

وإختتمت كلامها: “والواحد يتكلم عن العادات والدين, إيش هالدين هاذ وكل الصفحة تفسخ وفى تفسخ وإغراء, المراهقات مساكين”.

وقد شغلت هذه الإهانات والتصريحات القوية من الطرفين الرأي العام من جديد, حتي قد أصبحت أخبارهما فى متناول الكبير والصغير الذين يقوموا بالإستهزاء بهما ومن ما يقوموا بفعله, مطالبينهما بأن يقوموا بالتستر على الحياة الخاصة بها التى لا جدوي منها إن تم إنتشارها فى العلن, او اذا أحداهما أردا بأن يقوم بنشر غسل الطرف الثاني من أجل الإنتقام أو القيام باخذ الثأر, فلما هذه البلبلة كلها, ومتي سوف سوف تنتهي هذه المهزلة بين نجميع يقوموا بالبحث عن الشهرة بكافة الوسائل والطرق, ولكن يقع الجمهور العربي هو الضحية الاولي جراء هذه المخططات الكبيرة؟؟!!.