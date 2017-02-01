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محمد العويس وتشكيل لجنه للتحقيق معه بطلب من نادي الشباب السعودي

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 4:41 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
محمد العويس وتشكيل لجنه للتحقيق معه بطلب من نادي الشباب السعودي

في جديد اخبار رياضة كرة القدم السعوديه , تستجد الانباء حول التحقيق مع لاعب نادي الشباب السعودي , حراس المرمى محمد العويس , فقد تم اصدار بيان اعلامي من قبل إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم في تاريخ يوم الثلاثاء 31 يناير 2017 , تم التاكيد من خلاله، على بوادر موافقة من قبل مجلس الإدارة الخاص بالنادي , وذلك في اجتماعه الأخير على تشكيل منظمه ولجنه قانونية للعمل على التحقيق مع الحارس السابق للنادي الحارس محمد العويس .

وهو الذي كان في وقت سابق قد ابرم اتفاق مع النادي الاهلي جده وقام بتوقيعه معه احترافيا ضمن اتفاق الللعب بالنادي الأهلي للموسم المقبل .

وعليها فقد أوضح في البيان أن اللجنة تملك كامل الحق والحريه في التحقيق مع كل من له علاقة من العاملين في النادي وادارته , والابرام بقضية انتقال العويس لناد الاهلي السعودي , والتي طرأ عليها خروقات للنظام الأساسي في الاتحاد السعودي لكرة القدم .

ولقد ترتب عليها لائحة الاحتراف باتحاد الكرة، واللائحة الداخلية في ادارة النادي , وهو الامر ذاته في عقد اللاعب مع النادي، وفقا لما ذكره النص الخاص في البيان المكور مسبقا .

ومن الجدير ذكره ان اللجنة التي شكلها النادي من المحامي ماجد قاروب , تتكون من أمين عام النادي مزيد السبيعي مع مدير كرة القدم محمد جاد شطا , ولقد تم الاتفاق على تحديد أسبوعين كحد أقصى ليشرعوا على تقديم النتائج لرئيس مجلس الإدارة .

بشرط ان يسمح للجنة بالاستعانة في من تجد بانه عضو مثالي .

كما ولقد كانت صفقة انتقال اللاعب محمد العويس من الشباب إلى الأهلي , قد أثارت جدلا كبيرا في الشارع والوسط الإعلامي السعودي , وذلك خلال الأيام والفتره السابقه

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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