مباراة مصر وبوركينا فاسو وأمل المنتخب المصري فى تكرار نتيجة لقاء 1998

2017 02 01

ففى أمل جديد للمنتخب المصري فى أن يتابع المسار التصعيدي له فى منافسات كأس الامم الإفريقية لعام ٢٠١٧ عندما يقوم اليوم الأربعاء فى بمواجهة بوركينا فاسو فى نصف النهائي استعادي للقاء الدور نفسه الذى كان تم خوضه فى عام ١٩٩٨, عندما نجح منتخب “الفراعنة” بإقصاء المنتخب المضيف فى طريقه لإحراز اللقب.

حيث من المقرر بان يلتقي المنتخبان فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى عاصمة الجابون ليبرفيل التى ستقوم بإستضافة النهائي المقرر له الخامس من فبراير, وفى نفس التوقيت سوف يتم اقامة نصف النهائي الثاني المقرر بين الكاميرون وغانا فى مدينة فرانسفيل.

وفى بطولة ١٩٩٨ التى قام استضافتها, خسر منتخب بروكينا فاسو فى منافسات نصف النهائي أمام منتخب مصر بنتيجة ٢-٠ بهدفين للنجم السابق حسام حسن, حيث نجحت مصر بإحراز اللقب فى هذا العام, وكان اللقب الرابع بها, قبل أن تضيف القاب ثلاثة بطولات متتالية (2006، 2008، 2010)، تنفرد بتحقيق الرقم القياسي لعدد الألقاب القارية الإفريقية مع سبعة القاب.

وقد التقي المنتخبان مرة ثانية فى منافسات الدور الاول لعام ٢٠٠٠ وحققت مصر الفوز بنتيجة ٢-٤ وتميل كفة المباريات الست بين المنتخبين الرسمية والودية بشكل لبس فيه إلي صالح مصر, حيث حققت الفوز أربعة مرات وتعادلت مرتين.

كما تقوم مصر بالسعي فى أحداث مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم بالحفاظ على سجلها بتحقيق الفوز فى نصف نهائي البطولة منذ ٣١ عاما, حيث حققت الفوز فى ١٩٨٦ علي منتخب المغرب,و في عام ١٩٩٨ على منتخب بوركينا فاسو, وفى عام ٢٠٠٦ (السنغال), وفى عام ١٩٩٨ علي ساحل العاج, وفى عام ٢٠١٠ على منتخب الجزائر, وفى كل مرة كانت مصر تحقق وتحرز لقب البطولة.

واليوم يأمل المنتخب المصري بان يعمل على تثيبت عودته القوية إلي البطولة الإفريقية, بعد غياب عن نسخها الثلاثة الأخيرة.

وقامت مصر بالبدأ فى مشوراها ببطولة ٢٠١٧ بتحقيق التعادل السلبي أمام مالي, إلا أنها قد نجحت فى إستعادة توازنها فى المبارتين التاليتين من المجموعة الرابعة, وحققت الفوز على أوغندا وغانا بالنتيجة نفسها ١-٠.

وفى منافسات ربع النهائي, حقق المنتخب المصري الفوز على المغرب بنتيجة ١-٠ أيضا بهدف فى الدقيقة ٨٧ من احداث اللقاء أحرزه محمود كهربا بعد دربكة دفاعية أمام منتخب المغرب الذى قد حظي بأفضلية فى المباراة لا سيما فى الشوط الثاني.

وعلي الرغم من عدم تقديمها الأداء الهجومي القوي (ثلاثة أهداف فقط فى أربعة مباريات), تمكنت مصر من أن تحافظ على نظافة شباكها, وذلك بالإعتماد خصوصا على حارس مرماها المخضرب عصام الحضري البالغ من العمر ٤٤ عاما, والذى أصبح هذه السنة اكبر لاعب بقوم بالمشاركة فى تاريخ البطولة.

وقد قام هذا الأداء الثابت بوضع المنتخب المصري من ضمن المرشحين للتأهل إلي منافسات النهائي والمنافسة الجديدة على اللقب.

وفى تصريح اللاعب السنغالي الدولي السابق الحجي ضيوف البالغ من العمر ٣٦ عاما, هو أفضل لاعب فى افريقيا فى عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢, فى برنامج تلفزيوني اعتبر “بأن مصر أمه كبيرة فى كرة القجم, وهي عائدة بقوة لكي تقوم للعالم أجمع بانها لديها القدرة على إحراز اللقب الثامن لها فى مشاركتها الثالثة والعشرين”.

إلا أن المنتخب المصري يقوم بالدخول إلي نصف النهائي فى ظل ظروف لياقة غير مثالية للاعيبة, إذ أن بروكينا المتأهلة على حساب تونس بنتيجة ٢-٠ قامت بخوض ربع النهائي السبت, بينما قامت مصر باللعب الأحد.

أيضا نجد بان المنتخب المصري يفتقد جهود لاعب وسط ارسنال الإنجليزي محمد النني المصاب, وتدور شكوك حول مشاركة المهاجم مروان محسن الذي تم إصابته فى ربع النهائي.

وعن مدرب المنتخب المصري الأرجنيتي هكتور كوبر اعتبر بان هذا الوضع “ليس مثاليا, ولكن لا خيار أمامنا إلا التأقلم على اللاعبين بإستعادة لياقتهم وآمل فى أن يكونوا جاهزين فى مساء يوم الأربعاء”.

ولم يقوم كوبر بتفويت المناسبة لتوجيه التحية إلي الحضري, قائلا, بأنه “أول لاعب يصل إلي ملعب التدريب وآخر من يغادره”.

وجدير بالذكر بان الحضري كان فى ضمن التشكيلة التى حققت الفوز فى بوركينا فاسو فى عام ١٩٩٨.

وسوف يكون نصف النهائي الأول تحديا بين منتخبين لم يخسرا فى البطولة. فمنتخب بوركينا فاسو حقق التأهل إلي ربع النهائي بصدارته للمجموعة الأول بفارق الأهدف عن الكاميرون, بعدما قامت الأخيرة بتحقيق التعادل والجابون بالنتيجة نفسها بنتيجة ١-١, وحققت الفوز على غينيا بيساو بينتجة ٢-٠.

وفى منافسات ربع النهائي, تفوقت على تونس بهدفين نظيفين, سجلا بفارق أقل من خمس دقائق فى الدقائق العشر الأخيرة من أحداث المباراة.

ويقوم منتخب بوركينا فاسو بالمشاركة للمرة الحادية عشرة فى البطولة, وكانت أفضل نتيجة حلولها وصيفه لنيجيريا فى عام ٢٠١٣.