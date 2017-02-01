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مباراة الاتحاد والاهلي وأبرز الغيابات التي سيشهدها ديربي جدة 3 فبراير 2017 في دوري جميل

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 5:21 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
مباراة الاتحاد والاهلي وأبرز الغيابات التي سيشهدها ديربي جدة 3 فبراير 2017 في دوري جميل

في ظل تشويق اقتراب موعد ديربي جده لبطولة دوري جميل للمحترفين , يتلهف عشاق الاهلي والاتحاد الى هذه المواجهه الناريه التي ستجمع بينهما في الجوله الـ 17 من عمر الدوري حيث يحتل حتى الام الصداره فيه فريق الزعيم ويليه الاهلي برتبه الوصافه التي يحاول العميد انتزاعها منه والاقتراب من الصداره فهو يحتل المركز الثالث بفارق بسيط من النقاط , يسعى لتقليصها في هذه المباراه .

وكما انه لايوجد امر مكتمل , كذلك ديربي جده وغيابات كثيره قد لاتجعل منه الديربي الاقوى كما تعود جمهور طرة القدم السعوديه دوما , فان مواجهه فريقي الاهلي والاتحاد في مدينة جدة عروس البحر الأحمر ,لن تكون كاملة الدسم والاسباب كما نعلم فهي تعود الى الغيابات الكبيرة والمؤثرة في صفوف لاعبين الفريقان , و التي قد تتجاوز ستة غيابات.

وباعتبار ايضا ان اللاعبان السوري عمر السومة والمصري محمود كهربا , هما أبرز الغائبين عن المباراة لفريقيالاهلي والاتحاد , فان ذلك الغياب سيكون سببه ايقاف الاعب السومه بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء وغياب محمود كهربا بسبب مشاركته مع منتخب بلاده ” مصر “في البطولة الإفريقية التي تقام حالياً في الجابون.

وكما وان الغيابات ويغيب عن الاتحاد صاحب الأرض الحارس عساف القرني وذلك لاسباب منها الإصابة وهو الأمر نفسه للاعب المدافع عمار الدحيم والذي جدد عقده قبل وقت بسيط فقد اثبتت الفحوصات على انه لايمكن له اللعب مع وجود اصابه بقطع في الرباط الصليبي وبان عودته للملاعب لن تكون عودته قبل سته اشهر.

ومن الجدير ذكره ان عودة المهاجم التونسي أحمد العكايشي مع لاعبين الفريق وجاهزية بدر النخلي قد كانت السبب في رااحه المدرب التشيلي سييرا الذي يبحث حاليا عن الفوز فقط في حالة رغبته لاستمرار المنافسات على لقب الدوري حيث يبعد عن الزعيم ولقب الصداره بحوالي 5 نقاط وذلك بعد ان تم خصم ثلاثه نقاط من قبل اتحاد كرة القد العائد الى الفيفا في قرارها الماضي بالعقاب عليه .

ومن ناحيه اخرى , فن الغيابات ايضا تتجاوز المدرب السويسري كريستيان جروس ” مدرب الاهلي ” والذي يحاول جاهدا تعويضها وهي لاتقل شانا عن معاناة سييرا حيث يعاني الفريق من نقص في عدة مراكز فان استمرار جاهزيه المدافع الشاب معتز هوساوي غير مكتمله حتى الان .

وهو الأمر الذي يعني عدم مشاركته في مواجهه صعبه مثل هذا ويحتاج إلى جهد اكبر وتركيز اكثر .

في حين انه سوف يتم غياب المدافع المصري محمد عبدالشافي ايضا عن خط دفاع الاهلي والسبب يعود الى مشاركته هو الاخر في بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب مصر وهو الامر ذاته الذي يمنع كهربا من المشاركه مع الاتحاد في الديربي.

كما وان أكبر غيابات جروس والتي تعتبر قاتله في هذه المباراه المهمه هو غياب متصدر ترتيب وهداف الدوري السعودي , اللاعب السوري عمر السومة لاعب خط هجوم الاهلي , والذي استطاع أن يسجل 6 مرات في شباك العميد , وذلك خلال كل المواجهات على مستوى جمع البطولات المحليه .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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