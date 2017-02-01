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ما هو حساب المواطن السعودي – متابعة “كابتن نيوز” مستجدات البرنامج من غرفة التحكم

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 3:09 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
ما هو حساب المواطن السعودي – متابعة “كابتن نيوز” مستجدات البرنامج من غرفة التحكم

ففى ضمن المستجدات لحساب المواطن, قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية بإصدار دليل إرشادي يقوم بشرح آليه التسجيل والفئات المستحقة وأبرز الاسئلة الشائهة لبرنامج “حساب المواطن”, وهو البرنامج الذي يهدف إلي العمل على رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلي الأسر السعودي بشكل مباشر من خلال منصة إلكترونية موحدة لكافة المواطنين السعوديين.

وفى متابعة من “كابتن نيوز” للتغطية الموسعة حول القياد ببدء إطلاق بوابة حساب المواطن, حيث سوف نهتم بتوضيح عملية حساب المواطن وخطوات التسجيل فى البرنامج, والقيام بشرح مفصل حول طريقة التسجيل خطوة بخطوة.

وقامت موعدة من موقع “العربية” فاطمة الزهراء الضاوي التى تتواجد مع فريق فى داخل عرفة التحكم لإطلاق موقع حساب المواطن, بان الإستعدادا يتم إجرائها على قدم وساق حتي يتم متابعة عمل منصة برنامج حساب المواطن, الذى قد بدأ بالفعل فى إستقبال المواطنين المؤهلين للإستفادة من هذا البرنامج.

ولكي يتم تسهيل آلية التسجيل والدخول إلي المنصة, قمنا نحن فريق عمل “كابتن نيوز” بجمع العديد من اجابات الأسئلة الشائعة حول البرنامج والفئات التى تستحق الدعم الإجتماعي كالتالي:

اولا: ما هو حساب المواطن؟

هو برنامج يعمل على حماية الأسر من إثر الإصلاحات والتغييرات الإقتصادية.

ثانيا: من يستفيد من “حساب المواطن”؟

حامي بطاقات التنقل – أسرة المرأة المتزوجة من غير السعودي – الفرد السعودي المستقل – الأسر السعودية.

ثالثا:متى سيتم إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي ؟

فى مطلع شهر فبراير لعام 2017 ميلاديا

رابعا: هل يشمل البرنامج جميع الأسر السعودية؟

البدل المادي سوف يتم تقديمه إلي الإسر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

خامسا: من سيحصل على البدلات؟

المتقدم بطلب التسجيل

سادسا: متى سيتم صرف أول بدل؟

قبل تغيير أسعار الطاقة والمياه بشهر

سابعا: كيف يتم التقدم للبرنامج؟

من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج

ثامنا: من سيجيب على استفسارات المواطنين؟

مركز اتصال يتكون من 600 موظفة

والآن لنتعرف سويا على الخمس شرائح المتضمنة فى برنامج حساب المواطن السعودي ..

فمع إطلاق المملكة العربية السعودية لبرنامج التواز المالي والموازنه حتي عام ٢٠٢٠, بهدف أن يتم العمل علي إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلي المستحقين, فقد شمل حساب المواطن السعودي خمسة شرائح

ومن بين الفئات المشمولة والتى سوف تستفيد من حساب المواطن, هم الأفراد المستقلون, الأسر السعودية, والام السعودية المتزوجة من أجنبي, وحاملو بطاقات التنقل.

وجدير بالذكر بان وزارة المالية السعودية قامت فى وقت سابق بالتأكيد على ان مقدار الدعم سوف يتم تشكيله وفقا لتحديد معدل الإستهلاك الطبيعي للإسرة والفرد والداعم للترشيد, وسوف يكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الإستهلاك الطبيعي لكي يتم تحقيق أقصي قدر من الإنصاف.

وبحسب ما جاء فى وثيقة برناج تحقيق التوازن المالي لعام ٢٠٢٠ فهذه هي الأمثلة التوضيحية لكيفية حساب العائد النقدي الذي ستم يتم منحه للمستفيديم, حيث قد تم تقسيم المستقيدين إلي ثلاث فئات, صحاب الدخل المحدود, والمتوسط, وفوق المتوسط, والذين سوف يستفيدون من البرنامج بشكل جزئي, وسوف يصل إستحقاق الراتب إلي 20.159.

فقد تم تقسيم الشرائح وفقا لخمس فئات, وقد جاءت الفئة الأولي ممن تترواح رواتبهم من صفر وحتي ٨٦٩٩, والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما قد جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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